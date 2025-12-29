Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, giá vé máy bay tăng vọt

Ngay sau thông tin nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, giá vé máy bay trên nhiều chặng đã tăng giá, thậm chí có đường bay bắt đầu "cháy vé" cục bộ.

Sau khi lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 được chốt, giá vé máy bay trên nhiều chặng du lịch quen thuộc đã tăng rõ rệt, các khung giờ bay đẹp khan hiếm, thậm chí xuất hiện tình trạng “cháy vé” cục bộ trên một số đường bay.

Theo khảo sát trên các nền tảng bán vé trực tuyến trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/12/2025 đến 4/1/2026, các đường bay từ Hà Nội và TP HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế... đều ghi nhận xu hướng tăng giá so với ngày thường. Đáng chú ý, các chuyến bay ban ngày, vốn được xem là “khung giờ đẹp” để không mất ngày nghỉ cũng gần kín chỗ.

Ở chặng Hà Nội - Phú Quốc, nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines trong các ngày sát kỳ nghỉ chỉ còn ít ghế trống. Giá vé phổ thông dao động từ 4,8-5 triệu đồng/chiều, cao hơn khoảng 20-25% so với ngày thường. Nhiều chuyến bay trong khung giờ buổi sáng gần như không còn vé. Hành khách buộc phải chuyển sang các khung giờ tối hoặc rất sớm nếu không đặt trước.

Nhiều chuyến bay chặng TP HCM - Phú Quốc dịp nghỉ Tết Dương lịch đã "cháy vé". Ảnh: Znews.

Ở chiều ngược lại, vé Phú Quốc - Hà Nội ngày 4/1/2026 của Vietjet cũng không có nhiều lựa chọn. Chuyến bay khởi hành lúc 8h40 sáng có giá hơn 4 triệu đồng/chiềuu (chưa bao gồm thuế, phí).

Với chặng TP HCM - Phú Quốc, trong khoảng từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines dần kín chỗ. Giá vé khứ hồi hạng phổ thông ở chặng này khoảng 4,7 triệu đồng/vé; vé khứ hồi hạng thương gia lên tới 7,3 triệu đồng. Vé chặng TP HCM - Phú Quốc của Vietjet đã không còn chỗ trống trong hai ngày cao điểm 31/12/2025 và 1/1/2026. Các ngày còn lại vé khan hiếm, giá phổ thông khứ hồi trên 3,8 triệu đồng, vé thương gia cũng ở tình trạng “cháy vé”.

Tại Vietravel Airlines, giá vé khứ hồi hạng phổ thông chặng TPHCM - Phú Quốc trong khoảng gần 3,5 triệu đồng; 4,7 triệu đồng/vé khứ hồi hạng cao cấp.

Trước nhu cầu đi lại tăng cao, các hãng hàng không đã nhanh chóng tăng chuyến để phục vụ hành khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Theo đó, từ ngày 1-4/1/2026, Vietnam Airlines dự kiến tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ. Các chuyến bay tập trung trên những đường bay có nhu cầu cao giữa Hà Nội, TP HCM với các điểm du lịch như Đà Nẵng, đặc khu Phú Quốc, TP Nha Trang (cũ), TP Đà Lạt (cũ), TP Huế, Thanh Hóa, Hải Phòng, TP Pleiku (cũ), đặc khu Côn Đảo...

Vietjet Air cũng có kế hoạch tiếp nhận thêm 22 tàu bay mới để đưa vào khai thác, phục vụ cao điểm lễ, Tết trên toàn mạng bay. Hãng đồng thời tăng gấp đôi số chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM với Côn Đảo và tăng tần suất trên một số đường bay quốc tế như TPHCM – Manila (Philippines).

Không chỉ vé máy bay, việc mua vé tàu hỏa sát ngày nghỉ Tết Dương lịch cũng không dễ vì nhiều chặng đã kín chỗ.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã mở bán vé ngay sau khi lịch nghỉ được chốt. Tuy nhiên, theo đại diện ngành đường sắt, tại khu vực phía Nam, lượng khách tăng mạnh, nhiều đoàn tàu đã khai thác tối đa công suất. Hiện vé trên các tuyến du lịch trọng điểm như Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết trong những ngày cao điểm đã hết và không còn khả năng tăng thêm chuyến.

Ở đầu Hà Nội, ngành đường sắt chỉ có thể tăng thêm chuyến trên tuyến Hà Nội – Lào Cai. Các tuyến dài ngày như Hà Nội – Nha Trang hoặc các tuyến đi sâu vào phía Nam hiện không còn vé và cũng không thể bổ sung thêm chuyến.