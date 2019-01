Range Rover của đại gia Bình Dương đắt hơn Minh Nhựa gần 4 tỷ

Sau chiếc Range Rover Autobiography LWB 2018 chính hãng đầu tiên ở Việt Nam và của đại gia siêu xe đình đám Minh Nhựa mới ra biển trắng, giới mê xe tại Bình Dương lại xôn xao trước việc một doanh nhân tại đây tậu tiếp chiếc Range Rover Autobiography LWB 2018 khác. Được biết, chiếc Range Rover phiên bản Autobiography LWB 2018 này thuộc diện nhập khẩu tư nhân nhưng lại có giá bán đắt hơn gần 4 tỷ đồng so với chiếc đầu tiên ở Bình Dương hay mẫu SUV hạng sang Range Rover của Minh Nhựa mới được bàn giao trong cuối tuần vừa qua. Nhìn thiết kế bên ngoài, chiếc SUV hạng sang Range Rover Autobiography LWB 2018 mới ra biển Bình Dương không có nhiều sự khác biệt so với xe của đại gia siêu xe Minh Nhựa, điểm thay đổi ấn tượng và cũng chính là nguyên nhân giá xe bị đẩy lên mức 14 tỷ đồng lại nằm bên dưới nắp capô. Cụ thể, chiếc SUV hạng sang Range Rover Autobiography LWB 2018 của doanh nhân Bình Dương trong bài viết này sở hữu khối động cơ V8, dung tích 5.0 lít, Supercharged. Đây là khối động cơ mạnh nhất trong dòng xe Range Rover. Với chiếc SUV hạng sang của Minh "Nhựa", xe chỉ sử dụng động cơ V6, dung tích 3.0 lít, Supercharged. Động cơ V8, dung tích 5.0 lít Supercharged trên Range Rover Autobiography LWB 2018 sẽ sản sinh ra công suất tối đa 518 mã lực, cao hơn 138 mã lực so với xe Range Rover Autobiography LWB 2018 chính hãng của Minh "Nhựa". Mô-men xoắn cực đại đạt 625 Nm, tăng 165 Nm so với bản sử dụng động cơ V6, dung tích 3.0 lít. Dù được trang bị động cơ V8 đầy mạnh mẽ, nhưng chiếc Range Rover Autobiography LWB 2018 mới ra biển số Bình Dương vẫn sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian như chiếc Range Rover Autobiography LWB 2018 của Minh Nhựa. Bên trong khoang lái Range Rover Autobiography LWB đời 2018 nổi bật với hệ thống giải trí InControl Touch Pro Duo sử dụng 2 màn hình cảm ứng 10 inch trên bảng điều khiển trung tâm, hàng ghế trước chỉnh điện và nhớ 3 vị trí, hàng ghế sau có thêm 2 màn hình giải trí 10 inch gắn tựa đầu hàng ghế trước. Range Rover Autobiography LWB 2018 có giá 14 tỷ đồng mới tìm thấy chủ nhân ở Bình Dương có ngoại thất màu đen và bên trong khoang lái là màu da bò. Do thuộc phiên bản trục cơ sở dài nên bên trong khoang lái chiếc SUV hạng sang này khá rộng rãi với hàng ghế thứ 2 thêm 186 mm chiều dài để chân. Ở ngoại hình, bản nâng cấp Range Rover Autobiography LWB đời 2018 nhập khẩu tư nhân có lưới tản nhiệt và đèn hậu thiết kế lại, đèn pha Pixel-Laser LED có chức năng tự điều chỉnh góc chiếu. Cản va sau cũng được thiết kế lại làm lộ hẳn ra ống xả của xe. Video: Khám phá nhanh Range Rover 2018 LWB Autobiography.

