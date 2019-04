Kiến thức bỏ túi khi mua môtô, xe máy đã qua sử dụng

Việc mua một chiếc môtô và xe máy cũ đã qua sử dụng không những giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền lớn, mà khi muốn lên thay xe hay đổi phong cách thì bạn sẽ không bị lỗ quá nhiều tiền khi cần bán lại. Tuy nhiên, để mua đúng và hợp lý với số tiền bỏ ra cho một chiếc xe cũ lại không hề dễ dàng. Càng khó hơn nếu bạn chỉ là người mê xe mà chưa hề có kinh nghiệm chạy xe hay soi cũ từ những "con buôn", hay thậm chí cả những người bán xe chính chủ. Một chiếc xe với động cơ nóng ấm luôn luôn dễ nổ và dễ giấu bệnh hơn một chiếc xe với khối động cơ lạnh tanh. Nếu chiếc xe bạn xem nổ ngọt ngào trong lần thử đầu tiên với động cơ lạnh tanh thì hãy cưới “nàng” ngay! Hãy chắc chắn rằng người bán sẽ không đạp nổ hùng hục cả sáng để chờ bạn chiều qua xem xe nhé. Đi mua xe máy cũ, bạn nên “soi” bằng tay là chính chứ không phải bằng mắt. Một chiếc xe có dáng đẹp hay sở hữu phong cách bạn thích chưa chắc đã là một chiếc xe tốt. Hãy kiểm tra thật kỹ mọi chi tiết, đặc biệt là khối động cơ. Sờ xung quanh và dưới đáy cùng bộ chế hòa khí để phát hiện xem xe có hiện tượng chảy dầu không. Một chiếc xe hay bị chảy dầu luôn luôn đem nhiều phiền toái đến cho bạn. Ngắm nghía, đo đạc thật kĩ càng phần khung xe. Kiểm tra độ chắc chắn, có rạn nứt hay cong ở đâu không. Và đặc biệt nếu khung xe có dấu hiệu sơn lại trong khi tình trạng xe khá cũ thì có nhiều khả năng xe đã trải qua tai nạn. Phuộc trên xe cũ hay có tình trạng chảy dầu do sử dụng quá tải hoặc thiếu sự bảo dưỡng trong một thời gian dài. Hệ thống điện xe máy bao giờ cũng là mảng quan trọng khi sử dụng một thời gian dài. Chập nổ, cháy đều có thể xảy ra. Xem thật kỹ đường dây chạy điện đặc biệt là trên một chiếc xe độ. Kiểm tra bình ắc-quy, đèn hậu, đèn pha, xinhan, đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru. Đến đúng giờ, thái độ vừa phải, không lan man quá sang những chuyện khác bởi dù mình là người mua nhưng người bán vẫn có quyền lựa chọn… bán cho người khác. Nếu người bán nhất quyết muốn bán xe cho bạn thì hãy suy nghĩ kỹ lại nhé bởi một chiếc xe tốt luôn khiến người chủ tự hào. Và trong trường hợp người bán xe có “ sang chảnh” với bạn thì có thể tự an ủi rằng mình đang có cơ hội với một chiếc xe tốt. Xe chạy quá yếu so với phân khối của nó, số lên hơi cứng, ga nghe hơi hụt, máy bị gằn...? Hãy tập trung để ý từng chi tiết nhỏ nhặt vì nó là những điều kiện cần và đủ để bạn mặc cả với chủ xe. Càng nhiều lỗi giá càng giảm. Đừng mua một chiếc xe không đáng tiền. Đừng làm mất thời gian của nhau bằng việc hẹn lên hẹn xuống. Đã hẹn là phải đến, hãy cho người bán biết bạn nghiêm túc với con xe của họ đến thế nào. Đừng dây dưa để mặc cả với chủ của chiếc xe mà bạn đang "yêu". Đừng tỏ ra quá sốt sắng khi người bán kể lể về việc vô số người muốn mua chiếc xe rồi có người trả giá cao hơn. Nếu bán được người ta đã bán rồi không đến lượt bạn nên đừng nhận thêm áp lực. Bỏ ra một đống tiền mua xe máy cũ thì riêng áp lực của hai chữ “rủi ro” đã đủ làm bạn mệt rồi. Nếu không chắc về kiến thức xe máy của mình, bạn hãy đem theo một người bạn có nhiều kiến thức hơn. Dân chơi xe với nhau luôn tôn trọng người có kiến thức và thường xuyên giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Đừng tiếc vài trăm ngàn để mang xe qua thợ kiểm tra trước khi xuống tiền nhận chìa khóa. Vì dù mình có kỹ thế nào cũng không kỹ bằng thợ. Kiểm tra thật sâu thật kỹ để đảm bảo bạn có được một chiếc xe như ý. Video: Kiến thức bỏ túi khi mua môtô, xe máy qua sử dụng.

