Dàn xe Suzuki Swift mới giá từ 499 triệu về Việt Nam

Mẫu xe Suzuki Swift 2018 đã chính thức được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam và sẽ chính thức ra mắt thị trường trong nước vào ngày 1/12 tới đây. Trước thời điểm này, những chiếc Suzuki Swift 2018 đã cập bến Việt Nam và chỉ còn chờ ngày giao cho các khách hàng đặt mua trước. Cụ thể, cả 2 phiên bản của mẫu xe hạng B- Suzuki Swift 2018 thế hệ mới sẽ có tên gọi: GL và GLX. Về thiết kế, Swift 2018 thế hệ mới có thiết kế thay đổi mạnh mẽ dựa trên nền tảng Heartect mới của Suzuki. So với thế hệ cũ, Swift thế hệ mới có chiều dài ngắn hơn, rộng hơn. Xe sở hữu kích thước: chiều dài 3.840 mm (giảm 10 mm) và chiều rộng 1.735 mm (tăng thêm 40 mm) và chiều dài cơ sở 2.450 mm (tăng thêm 20 mm). Nhờ đó, không gian chứa đồ của khoang hành lý tăng thêm 46 lít. Ở thế hệ 2018, Suzuki Swift có sự thay đổi mạnh mẽ trong thiết kế, rõ nhất là phần đầu xe, với lưới tản nhiệt mới, mang màu sơn đen. Cụm đèn pha góc cạnh hơn, đèn định vị ban ngày LED. Cản trước cũng thay đổi so với đời trước. Thiết kế đuôi xe cũng được nhà sản xuất Suzuki thay đổi với cụm đèn hậu lồi ra nhiều hơn. Kiểu dáng đuôi xe cũng có phần vuông hơn so với thế hệ cũ. Mẫu xe Suzuki Swift hoàn toàn mới về thị trường Việt Nam sẽ có tới 4 cấu hình khác nhau khi được bán ra trên thị trường. Xe sở hữu bộ la-zăng hợp kim mới hai tông màu cỡ 15 inch hoặc 16 inch. Tay nắm cửa phía sau đặt ở cột C, thay vì đặt ở trên cửa như thông thường. Bên trong nội thất, trên phiên bản cao cấp Suzuki Swift 2018 trang bị đầy đủ với vô-lăng bọc da tích hợp nhiều nút chức năng như điều chỉnh âm lượng, điều khiển hành trình, khoá thông minh (keyless entry), nút khởi động (Start/Stop), điều hòa tự động, âm thanh 06 loa, màn hình cảm ứng kích thước 7 inch tích hợp định vị và kết nối Apple CarPlay/ MirrorLink,... Xe sở hữu khối động cơ dung tích 1.2L mới nhỏ hơn nhằm thay thế cho động cơ dung tích 1.4L ở thế hệ cũ. Động cơ mới cung cấp công suất tối đa 81 mã lực tại vòng tua 6.000v/p, và mô-men xoắn cực đại ở mức 113Nm, sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT) cho cả 2 phiên bản (không có bản số sàn). Trong đó, phiên bản GLX cao cấp nhất được trang bị Cruise Control. Về an toàn, một số trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Swift 2018 như hệ thống phanh: ABS, EBD, BA và 2 túi khí. Xe có mức tiêu thụ trung bình 4,34 lít/100km và lượng khí thải CO2 100g/km (thế hệ cũ là 5 lít/100km và lượng khí thải CO2 120g/km). Ở thế hệ mới liên doanh Nhật Bản ngừng lắp ráp và phân phối dòng xe này, Suzuki Swift mới sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan (hưởng thuế nhập khẩu 0% trong khối ASEAN) với giá dự kiến từ 499 triệu đồng. Sau khi được bán ra, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc như: Toyota Yaris hay Honda Jazz. Video: Suzuki Swift mới giá từ 499 triệu về Việt Nam.

