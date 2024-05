Aston Martin Vantage 2024 từ 12,7 tỷ đồng tại Malaysia, sắp về Việt Nam?

Aston Martin Vantage 2024 mới được giới thiệu lần đầu vào hồi giữa tháng 2 năm nay. Mãi đến nay, mẫu xe thể thao này mới cập bến khu vực Đông Nam Á, cụ thể là thị trường Malaysia. Theo đó, mức giá xe Aston Martin Vantage 2024 tại Malaysia bán ra từ 2,37 triệu RM, tương đương khoảng 500.000 USD (khoảng 12,7 tỷ đồng). Về thiết kế, Aston Martin Vantage 2024 nhận được một số thay đổi ở phần đầu xe. Cụ thể, Aston Martin đã tăng kích thước lưới tản nhiệt rộng hơn 38% và trang bị đèn pha Matrix LED không khác gì DB12. Thân xe cũng được mở rộng hơn 30 mm so với phiên bản trước đây. Aston Martin Vantage 2024 được trang bị mâm xe hợp kim kích thước 21 inch bọc trong lốp Michelin Pilot Sport 5 S đặt riêng có kích thước 275/35 ở phía trước và 325/30 ở phía sau. Đĩa phanh bằng gang là trang bị tiêu chuẩn trong khi phanh gốm carbon là tùy chọn bổ sung. Ở phía sau, siêu xe Aston Martin Vantage 2024 phần cản xe cũng được tinh chỉnh để rộng hơn, ống xả lớn hơn. Mẫu xe thể thao này còn được trang bị cánh gió đuôi vịt tích hợp đèn hậu LED dạng mỏng và bổ sung thêm các khe gió phía sau hốc bánh. Tượng tự Aston Martin DB12, Vantage 2024 cũng nhận được những thay đổi về nội thất. Bảng điều khiển đã được nâng cấp với hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch mới được bổ sung nhiều nút bấm và công tắc vật lý. Người dùng có thể điều chỉnh và tương tác các tính năng của xe thông qua ứng dụng Aston Martin mới, hỗ trợ hệ điều hành iOS lẫn Android. Aston Martin Vantage 2024 được trang bị hệ thống âm thanh 11 loa, công suất 390 watt là tiêu chuẩn trong khi hệ thống 15 loa, công suất 1.170 watt của Bowers & Wilkins là tùy chọn. Ngoài ra, chủ sở hữu còn có thể cá nhân hóa nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất với nhiều màu sắc, chất liệu khác nhau thông qua bộ phận đặc biệt Q by Aston Martin. Cung cấp sức mạnh cho Aston Martin Vantage 2024 là động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít được nâng cấp kỹ lưỡng, sản sinh công suất lên đến 665 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, tăng 155 mã lực và 115 Nm so với phiên bản cũ. Kết hợp với khối động cơ mạnh mẽ này là hộp số tự động ZF 8 cấp quen thuộc và hệ dẫn động bánh sau. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 3,4 giây với tốc độ tối đa 325 km/h. Để cải thiện khả năng tăng tốc, Aston Martin đã trang bị cho Vantage 2024 hệ thống kiểm soát khởi động mới và hệ thống kiểm soát lực kéo có thể điều chỉnh. Aston Martin cho biết thân xe có thanh ngang phía trước và thanh giằng động cơ được tối ưu hóa để phần đầu xe cứng hơn, trong khi tháp treo phía sau được gia cố giúp tăng độ cứng 29% khi chịu tải vào cua. Aston Martin Vantage 2024 còn được bổ sung loạt công nghệ mới như: hệ thống treo thích ứng Bilstein DTX, vi sai điện tử cầu sau E-diff, hệ thống kiểm soát trượt cân bằng điện tử ESP Slip Control hay kiểm soát độ bám điều chỉnh được... Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Vantage 2024.

Aston Martin Vantage 2024 mới được giới thiệu lần đầu vào hồi giữa tháng 2 năm nay. Mãi đến nay, mẫu xe thể thao này mới cập bến khu vực Đông Nam Á, cụ thể là thị trường Malaysia. Theo đó, mức giá xe Aston Martin Vantage 2024 tại Malaysia bán ra từ 2,37 triệu RM, tương đương khoảng 500.000 USD (khoảng 12,7 tỷ đồng). Về thiết kế, Aston Martin Vantage 2024 nhận được một số thay đổi ở phần đầu xe. Cụ thể, Aston Martin đã tăng kích thước lưới tản nhiệt rộng hơn 38% và trang bị đèn pha Matrix LED không khác gì DB12. Thân xe cũng được mở rộng hơn 30 mm so với phiên bản trước đây. Aston Martin Vantage 2024 được trang bị mâm xe hợp kim kích thước 21 inch bọc trong lốp Michelin Pilot Sport 5 S đặt riêng có kích thước 275/35 ở phía trước và 325/30 ở phía sau. Đĩa phanh bằng gang là trang bị tiêu chuẩn trong khi phanh gốm carbon là tùy chọn bổ sung. Ở phía sau, siêu xe Aston Martin Vantage 2024 phần cản xe cũng được tinh chỉnh để rộng hơn, ống xả lớn hơn. Mẫu xe thể thao này còn được trang bị cánh gió đuôi vịt tích hợp đèn hậu LED dạng mỏng và bổ sung thêm các khe gió phía sau hốc bánh. Tượng tự Aston Martin DB12, Vantage 2024 cũng nhận được những thay đổi về nội thất. Bảng điều khiển đã được nâng cấp với hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch mới được bổ sung nhiều nút bấm và công tắc vật lý. Người dùng có thể điều chỉnh và tương tác các tính năng của xe thông qua ứng dụng Aston Martin mới, hỗ trợ hệ điều hành iOS lẫn Android. Aston Martin Vantage 2024 được trang bị hệ thống âm thanh 11 loa, công suất 390 watt là tiêu chuẩn trong khi hệ thống 15 loa, công suất 1.170 watt của Bowers & Wilkins là tùy chọn. Ngoài ra, chủ sở hữu còn có thể cá nhân hóa nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất với nhiều màu sắc, chất liệu khác nhau thông qua bộ phận đặc biệt Q by Aston Martin. Cung cấp sức mạnh cho Aston Martin Vantage 2024 là động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít được nâng cấp kỹ lưỡng, sản sinh công suất lên đến 665 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, tăng 155 mã lực và 115 Nm so với phiên bản cũ. Kết hợp với khối động cơ mạnh mẽ này là hộp số tự động ZF 8 cấp quen thuộc và hệ dẫn động bánh sau. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 3,4 giây với tốc độ tối đa 325 km/h. Để cải thiện khả năng tăng tốc, Aston Martin đã trang bị cho Vantage 2024 hệ thống kiểm soát khởi động mới và hệ thống kiểm soát lực kéo có thể điều chỉnh. Aston Martin cho biết thân xe có thanh ngang phía trước và thanh giằng động cơ được tối ưu hóa để phần đầu xe cứng hơn, trong khi tháp treo phía sau được gia cố giúp tăng độ cứng 29% khi chịu tải vào cua. Aston Martin Vantage 2024 còn được bổ sung loạt công nghệ mới như: hệ thống treo thích ứng Bilstein DTX, vi sai điện tử cầu sau E-diff, hệ thống kiểm soát trượt cân bằng điện tử ESP Slip Control hay kiểm soát độ bám điều chỉnh được... Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Vantage 2024.