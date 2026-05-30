Cách tính lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí.

Thông tư cũng áp dụng đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định 204/2004. Một số trường hợp cũng được áp dụng để tính toán mức đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan đến tiền lương như cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng; người đang trong thời gian thử việc; người đang bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ hoặc tạm giam.

Theo thông tư, từ ngày 1/7, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được thực hiện trên cơ sở mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công thức tính mức lương thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng lương cơ sở 2.530.000 nhân hệ số lương hiện hưởng. Trong khi đó, mức phụ cấp hiện hưởng sẽ bằng mức lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với đại biểu HĐND các cấp, hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Thông tư quy định, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán theo quy định và được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng…

Với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, việc thực hiện mức lương cơ sở sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội không thuộc phạm vi quản lý của hai bộ này, việc tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu được thực hiện theo hướng dẫn chung của Thông tư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

