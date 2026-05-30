Rùng mình số lượng thuốc Đông dược giả vừa bị phát hiện ở TP HCM

PC03 Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây thuốc Đông dược giả quy mô lớn. Số thuốc giả đưa ra thị trường từ năm 2024 đến nay trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Giám đốc Công an TP HCM đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn – Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, tiến tới mục tiêu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030”.

Tang vật công an thu giữ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Phó Giám đốc Công an TP HCM cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã phát động cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm kinh tế trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, PC03 phát hiện đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc Đông dược với quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước nên đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Khu vực chế biến thuốc đông dược giả

Nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược tại Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở đường Lê Lai, phường Bến Thành và cơ sở trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, TP HCM.

Hai đối tượng bị xác định cầm đầu là Nguyễn Đăng Thu (SN 1971, ngụ phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960, ngụ phường Tân Định). Song song đó, Ban chuyên án cũng cử nhiều tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số lượng lớn thuốc Đông dược với tổng trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Qua điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2024 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường số thuốc trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Theo Công an TP HCM, hoạt động của các đối tượng đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh, đồng thời làm ảnh hưởng niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

Trong thời gian tới, PC03 sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định pháp luật. Từ vụ việc trên, Công an TP HCM khuyến cáo người dân chỉ nên mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép hoạt động rõ ràng; kiểm tra kỹ nguồn gốc, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng và tuyệt đối không mua thuốc trôi nổi, không rõ xuất xứ trên mạng xã hội.