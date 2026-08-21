Lâm Đồng đẩy nhanh định giá đất để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2026

Đến ngày 17/8/2026, Lâm Đồng thu hơn 2.968 tỷ đồng từ đất. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc định giá đất để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách cuối năm.

Trước áp lực hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đang dồn lực tháo gỡ các vướng mắc về định giá đất và rà soát kịch bản nguồn thu, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất cùng tiền thuê đất trong các tháng còn lại của năm.

Tại cuộc họp diễn ra chiều 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Trọng Yên, Nguyễn Hồng Hải, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn để nghe báo cáo và thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn thu từ đất đai đối với cân đối ngân sách chung, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giao nhiệm vụ cho toàn bộ hệ thống chuyên môn phải vào cuộc quyết liệt trên tinh thần "dễ làm trước, khó làm sau". Người đứng đầu chính quyền tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp, "khó ở đâu, tháo gỡ ngay tại đó", không để tình trạng đùn đẩy hay tồn đọng kéo dài. Đồng thời, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công trực tiếp theo dõi, đôn đốc tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, xây dựng kịch bản bù thu để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.

Nhìn lại kết quả thực hiện từ đầu năm, số liệu do Thuế tỉnh Lâm Đồng cung cấp tính đến ngày 17/8/2026 thể hiện tổng số thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất toàn tỉnh đạt hơn 2.968 tỷ đồng. Con số này còn khoảng cách khá xa so với tổng kế hoạch 7.300 tỷ đồng mà UBND tỉnh giao trong năm 2026.

Cụ thể, đối với tiền thuê đất, toàn tỉnh đã thu hơn 455 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm (chỉ tiêu giao 800 tỷ đồng). Trong đó, cấp xã ghi nhận tiến độ khả quan khi thu được 134 tỷ đồng, đạt 134% so với chỉ tiêu 100 tỷ đồng. Ở cấp tỉnh, kết quả thu tiền thuê đất đạt hơn 320 tỷ đồng, tương ứng 45% so với chỉ tiêu 700 tỷ đồng.

Trong khi đó, phân khúc tiền sử dụng đất mới đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tương đương hơn 38% so với mục tiêu 6.500 tỷ đồng cả năm (trong kế hoạch này, cấp tỉnh được giao 4.200 tỷ đồng và cấp xã được giao 2.300 tỷ đồng).

Phân tích các nút thắt hiện nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên khẳng định khâu xác định giá đất đóng vai trò cơ sở then chốt. Việc chậm trễ trong định giá sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách, do đó các cơ quan chuyên môn phải tập trung đẩy nhanh quy trình này.

Thảo luận tại buổi làm việc, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên ngành phân loại rõ công năng từng dự án để áp dụng phương pháp định giá hợp lý. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát tổng thể các dự án, bổ sung các dự án có tính khả thi cao vào danh mục triển khai, đồng thời xây dựng chi tiết kịch bản bù đắp nguồn thu đối với những dự án gặp vướng mắc.

Về phía đơn vị đầu mối, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết công tác thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cấp tỉnh năm 2026 về cơ bản vẫn bám sát lộ trình. Sở đã chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập kế hoạch thu chi tiết theo từng tuần, từng tháng, từng quý gắn với từng khâu công việc cụ thể, đảm bảo thực hiện hiệu quả các mốc chỉ tiêu từ nay đến cuối năm.