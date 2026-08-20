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[GALLERY] Mazda CX-5 HEV 2027 từ 1 tỷ đồng tại Philippines, chờ về VIệt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mazda CX-5 HEV 2027 từ 1 tỷ đồng tại Philippines, chờ về VIệt Nam

Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.

Nguyễn Anh
Khi mà phân khúc SUV ngày càng cạnh tranh, Mazda đã chính thức giới thiệu CX-5 thế hệ mới tại thị trường Philippines. Bước sang thế hệ thứ ba, mẫu xe chủ lực của hãng được nâng cấp toàn diện nhưng vẫn duy trì những giá trị đặc trưng về thiết kế và trải nghiệm lái.
Khi mà phân khúc SUV ngày càng cạnh tranh, Mazda đã chính thức giới thiệu CX-5 thế hệ mới tại thị trường Philippines. Bước sang thế hệ thứ ba, mẫu xe chủ lực của hãng được nâng cấp toàn diện nhưng vẫn duy trì những giá trị đặc trưng về thiết kế và trải nghiệm lái.
So với thế hệ tiền nhiệm, Mazda CX-5 thế hệ mới dài hơn 115 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 30 mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở tăng tới 115 mm, qua đó mở rộng không gian cabin, đặc biệt là khoảng để chân dành cho hành khách.
So với thế hệ tiền nhiệm, Mazda CX-5 thế hệ mới dài hơn 115 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 30 mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở tăng tới 115 mm, qua đó mở rộng không gian cabin, đặc biệt là khoảng để chân dành cho hành khách.
Về ngoại thất, CX-5 tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế Kodo nhưng theo hướng hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt đặc trưng vẫn được bao quanh bởi viền chrome, song được đặt cao hơn và kết hợp các mảng trang trí đen bóng. Cụm đèn trước được thiết kế lại với dải LED định vị mới.
Về ngoại thất, CX-5 tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế Kodo nhưng theo hướng hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt đặc trưng vẫn được bao quanh bởi viền chrome, song được đặt cao hơn và kết hợp các mảng trang trí đen bóng. Cụm đèn trước được thiết kế lại với dải LED định vị mới.
Ở phía sau, cụm đèn hậu kéo dài sâu hơn về khu vực trung tâm cửa cốp. Mazda cũng thay đổi cách nhận diện thương hiệu khi sử dụng dòng chữ “Mazda” dập nổi thay cho logo truyền thống. Khoang nội thất được phát triển dựa trên nguyên tắc thẩm mỹ Nhật Bản “Ma”.
Ở phía sau, cụm đèn hậu kéo dài sâu hơn về khu vực trung tâm cửa cốp. Mazda cũng thay đổi cách nhận diện thương hiệu khi sử dụng dòng chữ “Mazda” dập nổi thay cho logo truyền thống. Khoang nội thất được phát triển dựa trên nguyên tắc thẩm mỹ Nhật Bản “Ma”.
Thiết kế nội thất của mẫu xe SUV Mazda CX-5 HEV 2027 tại thị trường Philippines nhấn mạnh sự cân bằng, khoảng trống và tính hài hòa. Theo Mazda, cách tiếp cận này giúp cabin trở nên thoáng, gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo tính tiện dụng.
Thiết kế nội thất của mẫu xe SUV Mazda CX-5 HEV 2027 tại thị trường Philippines nhấn mạnh sự cân bằng, khoảng trống và tính hài hòa. Theo Mazda, cách tiếp cận này giúp cabin trở nên thoáng, gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo tính tiện dụng.
Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 15,6 inch, đi kèm hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Phía trước người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình HUD.
Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 15,6 inch, đi kèm hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Phía trước người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình HUD.
CX-5 thế hệ mới cũng sở hữu gói hỗ trợ lái Mazda i-Activsense, với các tính năng như giám sát điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp và hỗ trợ phanh thông minh phía trước/sau.
CX-5 thế hệ mới cũng sở hữu gói hỗ trợ lái Mazda i-Activsense, với các tính năng như giám sát điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp và hỗ trợ phanh thông minh phía trước/sau.
Thay đổi đáng chú ý nhất nằm dưới nắp ca-pô. Mazda CX-5 HEV 2027 mới được sử dụng hệ truyền động e-Skyactiv-G 2.5L, cho công suất 179 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm.
Thay đổi đáng chú ý nhất nằm dưới nắp ca-pô. Mazda CX-5 HEV 2027 mới được sử dụng hệ truyền động e-Skyactiv-G 2.5L, cho công suất 179 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm.
Theo Mazda, mô-men xoắn ở dải vòng tua dưới 4.500 vòng/phút được cải thiện 19%. Hệ thống truyền động điện hóa kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, trong khi khung gầm và hệ thống treo cũng được tinh chỉnh nhằm nâng cao độ êm ái và khả năng vận hành.
Theo Mazda, mô-men xoắn ở dải vòng tua dưới 4.500 vòng/phút được cải thiện 19%. Hệ thống truyền động điện hóa kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, trong khi khung gầm và hệ thống treo cũng được tinh chỉnh nhằm nâng cao độ êm ái và khả năng vận hành.
Tại Philippines, Mazda CX-5 HEV thế hệ mới có giá 2,495 triệu peso (tương đương 1 tỷ đồng). Xe được cung cấp với 6 màu ngoại thất gồm Soul Red Crystal, Rhodium White, Machine Gray, Jet Black, Aero Gray và Navy Blue Mica.
Tại Philippines, Mazda CX-5 HEV thế hệ mới có giá 2,495 triệu peso (tương đương 1 tỷ đồng). Xe được cung cấp với 6 màu ngoại thất gồm Soul Red Crystal, Rhodium White, Machine Gray, Jet Black, Aero Gray và Navy Blue Mica.
Tại thị trường Việt Nam, dù chưa có thông báo chính thức, nhiều nguồn tin trong giới phân phối dự đoán mẫu SUV thế hệ mới này có thể cập bến vào khoảng tháng 11/2026. Nếu đúng lộ trình, sự xuất hiện của CX-5 thế hệ mới hứa hẹn sẽ khuấy động phân khúc SUV cỡ C dịp cuối năm.
Tại thị trường Việt Nam, dù chưa có thông báo chính thức, nhiều nguồn tin trong giới phân phối dự đoán mẫu SUV thế hệ mới này có thể cập bến vào khoảng tháng 11/2026. Nếu đúng lộ trình, sự xuất hiện của CX-5 thế hệ mới hứa hẹn sẽ khuấy động phân khúc SUV cỡ C dịp cuối năm.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 thế hệ mới.
Nguyễn Anh
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