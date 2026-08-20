[GALLERY] Mazda CX-5 HEV 2027 từ 1 tỷ đồng tại Philippines, chờ về VIệt Nam

Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.
Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.
Mẫu SUV Ford Territory Platinum 2026 phiên bản cao cấp được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.
Siêu xe GR GT sở hữu công suất 641 mã lực là mẫu ôtô đắt nhất từ trước đến nay của Toyota và để mua một chiếc thì không chỉ cần có tiền mà còn cần may mắn.
Honda Scoopy bất ngờ xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, làm dấy lên khả năng mẫu xe ga cỡ nhỏ này sẽ được phân phối chính hãng.
Chùa Vàm Ray, ngôi chùa Khmer dát vàng, trở thành điểm đến hot nhờ MV mới của Phương Mỹ Chi, thu hút du khách yêu văn hóa và kiến trúc độc đáo.
Sau khi sinh con đầu lòng, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhanh chóng lấy lại vóc dáng, ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ.
Toyota đánh dấu cột mốc 60 năm của dòng xe Corolla bằng phiên bản đặc biệt 2027. Mẫu xe được phát triển từ Corolla Hybrid SE, bổ sung nhiều chi tiết nhận diện.
Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 chính thức ra mắt với ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, thay đổi mạnh về ngoại hình, tăng kích thước và nội thất được thiết kế lại.
Chỉ huy các đơn vị Quân đội Ukraine cho rằng, việc giữ vững cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk đến hết năm 2026, là nhiệm vụ “bất khả thi” đối với họ.
111 người đẹp Miss World 2026 trình diễn thời trang Việt lấy cảm hứng từ di sản, ký ức, biển cả và vẻ đẹp riêng của phụ nữ.
Mẫu ôtô điện mini Nano S05 giá rẻ ngang xe tay ga Honda SH vừa được bắt gặp chạy thử tại khu vực nhà máy TMT Motors, cho thấy ngày ra mắt không còn xa.
Mẫu sedan Skoda Slavia 2026 nâng cấp không thay đổi đột phá về thiết kế nhưng lại có nhiều trang bị và tiện nghi mà các mẫu xe sang cũng phải "phát thèm".
Mẫu MPV cỡ trung Wuling Darion sắp gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 9/2026, được lắp ráp trong nước và có cả bản thuần điện (EV) lẫn plug-in hybrid (MPV).
Honda City thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2026. So với thế hệ hiện tại, City mới có nhiều điều chỉnh về thiết kế và trang bị.
Lamborghini vừa chính thức ra mắt Revuelto SV tại Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026, đánh dấu sự xuất hiện của thành viên mới trong dòng Super Veloce (SV).
Mẫu xe sedan Mercedes-Benz C-Class 2027 được bổ sung nhiều công nghệ mới, động cơ mild hybrid với máy xăng 4 xi-lanh tăng áp và diện mạo nổi bật hơn.
Trúc Anh khiến nhiều người bất ngờ với vóc dáng gọn gàng, cân đối cùng thần thái ngày càng rạng rỡ.
Mức giá quy đổi chỉ từ 15,5 triệu đồng cùng thiết kế cổ điển, cốp xe rộng tới 30 lít, Wuyang-Honda UQ3 2026 mới hứa hẹn sẽ gây sốt thị trường xe máy điện.
Mới đây, một số đại lý BYD Việt Nam mới đây đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu Sealion 5 DM-i 2026, mẫu SUV hybrid cắm sạc dự kiến có giá hơn 700 triệu đồng.
Mới đây, hãng siêu xe Ferrari đã đưa Luce Tailor Made “Chassis 0” lên sàn đấu giá. Đây là biến thể đầu tiên của EV Luce được hoàn thiện theo cấu hình đặc biệt.
Toyota vừa giới thiệu bộ phụ kiện GR Parts dành cho Harrier tại Nhật Bản, bổ sung hàng loạt chi tiết ngoại thất thể thao cùng nâng cấp hỗ trợ khả năng vận hành.