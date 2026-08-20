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Kinh doanh - Địa ốc

Giá vé máy bay hạ nhiệt mạnh, các hãng hàng không kích cầu du lịch dịp lễ 2/9

Các hãng hàng không Việt Nam tăng gần 1 triệu ghế dịp lễ 2/9, giá vé hạ nhiệt đáng kể tạo đà kích cầu mạnh mẽ cho thị trường du lịch nội địa.

Bảo Châu

Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, thị trường hàng không và du lịch nội địa đang bước vào giai đoạn tăng tốc sôi động. Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của người dân, các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động tăng tải, sẵn sàng ứng phó với đợt cao điểm du lịch cuối hè.

Khác với tình trạng căng thẳng nguồn cung và giá vé leo thang của các kỳ nghỉ trước, thị trường năm nay ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Việc hạ nhiệt của giá nhiên liệu cùng sự trở lại của các hạ tầng giao thông quan trọng đang tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.

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Thị trường hàng không và du lịch nội địa đang bước vào giai đoạn tăng tốc sôi động cho kỳ nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Hava Travel)

Các hãng hàng không giảm giá vé và tăng chuyến kích cầu du lịch

Trong dịp lễ năm nay, các hãng hàng không đã đưa vào vận hành gần 1 triệu chỗ trên các đường bay du lịch trọng điểm, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nhóm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO cung ứng gần 725.000 chỗ, còn Vietjet cũng bổ sung khoảng 400 chuyến bay.

Dù một số chặng bay ngắn từ TP.HCM đi Tuy Hòa, Côn Đảo hay Hà Nội đi Chu Lai gần như đã kín chỗ, lượng ghế trống trên các đường bay trục chính và điểm đến du lịch lớn vẫn còn khá dồi dào.

Nhờ giá nhiên liệu Jet A1 giảm mạnh cùng áp lực cạnh tranh giữa các hãng, mặt bằng giá vé máy bay dịp 2/9 đã hạ nhiệt rõ rệt. Giá vé khứ hồi giai đoạn 28/8-2/9 trên chặng TP.HCM - Hà Nội giảm ít nhất 800.000 đồng, trong khi các chặng đi Phú Quốc ghi nhận mức giảm từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các gói combo vé máy bay và khách sạn ưu đãi giảm tới 50% cũng giúp hành khách tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại.

Sân bay Liên Khương tái khởi động, du lịch biển đảo dẫn dắt thị trường

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương chính thức mở cửa trở lại sau thời gian nâng cấp, sửa chữa. Ngay khi các đường bay tới Đà Lạt được khôi phục, lượng đặt chỗ trên hệ thống của các hãng đã lập tức tăng vọt. Sự kiện này được xem là cú hích quan trọng để tỉnh Lâm Đồng tái kích hoạt thị trường du lịch hàng không, thu hút dòng khách chất lượng cao và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

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Sân bay Liên Khương đã mở cửa trở lại từ ngày 19/8. (Ảnh: ACV)

Không chỉ vậy, theo dữ liệu từ Agoda cho thấy các điểm du lịch biển tiếp tục giữ vị trí áp đảo khi chiếm 6/10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp 2/9, dẫn đầu là Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc và Hạ Long.

Trong khi đó, Đà Lạt giữ vị trí thứ 3 và là điểm đến cao nguyên được ưa chuộng nhất nhờ khí hậu mát mẻ. Nhìn chung, người tiêu dùng dịp lễ này có xu hướng chi tiêu tính toán cẩn trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm minh bạch và tối ưu hóa giá trị trải nghiệm.

Mời quý độc giả xem video: Xu hướng du lịch gần trong dịp nghỉ lễ/ Nguồn: VTV24
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