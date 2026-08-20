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[GALLERY] Tận thấy Ford Territory Platinum 2026, từ 916 triệu tại đại lý Việt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy Ford Territory Platinum 2026, từ 916 triệu tại đại lý Việt

Mẫu SUV Ford Territory Platinum 2026 phiên bản cao cấp được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.

Nguyễn Anh
Mẫu xe SUV Ford Territory Platinum 2026 mới bắt đầu được bàn giao đến khách hàng từ tuần thứ tư của tháng 8/2026. So với các phiên bản đang phân phối, mẫu xe mới chủ yếu được nâng cấp về tiện nghi, công nghệ hỗ trợ lái và trải nghiệm bên trong khoang cabin, trong khi hệ truyền động vẫn được giữ nguyên.
Mẫu xe SUV Ford Territory Platinum 2026 mới bắt đầu được bàn giao đến khách hàng từ tuần thứ tư của tháng 8/2026. So với các phiên bản đang phân phối, mẫu xe mới chủ yếu được nâng cấp về tiện nghi, công nghệ hỗ trợ lái và trải nghiệm bên trong khoang cabin, trong khi hệ truyền động vẫn được giữ nguyên.
Ở ngoại thất, Ford Territory Platinum 2026 không thay đổi đáng kể về kiểu dáng tổng thể nhưng được bổ sung một số chi tiết nhận diện riêng. Xe vẫn sử dụng dải đèn LED định vị kéo dài toàn chiều rộng đầu xe, kết hợp hệ thống đèn pha LED có chức năng chống chói tự động.
Ở ngoại thất, Ford Territory Platinum 2026 không thay đổi đáng kể về kiểu dáng tổng thể nhưng được bổ sung một số chi tiết nhận diện riêng. Xe vẫn sử dụng dải đèn LED định vị kéo dài toàn chiều rộng đầu xe, kết hợp hệ thống đèn pha LED có chức năng chống chói tự động.
Phiên bản Platinum sở hữu lưới tản nhiệt dưới và cản sau sơn đen bóng, đi cùng bộ mâm hợp kim 19 inch và logo "Platinum" xuất hiện trên nắp ca-pô cũng như cửa hậu nhằm tạo sự khác biệt so với các phiên bản còn lại.
Phiên bản Platinum sở hữu lưới tản nhiệt dưới và cản sau sơn đen bóng, đi cùng bộ mâm hợp kim 19 inch và logo "Platinum" xuất hiện trên nắp ca-pô cũng như cửa hậu nhằm tạo sự khác biệt so với các phiên bản còn lại.
Kích thước tổng thể của xe vẫn giữ nguyên với chiều dài 4.685 mm và chiều rộng 1.935 mm. Khoang hành lý có dung tích 448 lít và có thể mở rộng lên 1.442 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Ngoài ra, xe tiếp tục được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện tích hợp tính năng mở bằng đá chân.
Kích thước tổng thể của xe vẫn giữ nguyên với chiều dài 4.685 mm và chiều rộng 1.935 mm. Khoang hành lý có dung tích 448 lít và có thể mở rộng lên 1.442 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Ngoài ra, xe tiếp tục được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện tích hợp tính năng mở bằng đá chân.
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Ford Territory Platinum 2026 nằm ở không gian nội thất. Xe sử dụng ghế bọc da màu ghi sáng với họa tiết chỉ khâu hình kim cương và bề mặt đục lỗ nhằm tăng khả năng thông thoáng cho người ngồi. Bậc cửa được tích hợp đèn LED phát sáng khi mở cửa.
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Ford Territory Platinum 2026 nằm ở không gian nội thất. Xe sử dụng ghế bọc da màu ghi sáng với họa tiết chỉ khâu hình kim cương và bề mặt đục lỗ nhằm tăng khả năng thông thoáng cho người ngồi. Bậc cửa được tích hợp đèn LED phát sáng khi mở cửa.
Xe sở hữu hệ thống lọc không khí vẫn bao gồm bộ lọc PM2.5 kết hợp máy ion hóa nhằm cải thiện chất lượng không khí trong khoang xe. Ford cũng nâng cấp hệ thống giải trí với dàn âm thanh 10 loa, bổ sung thêm loa trung tâm và loa siêu trầm, đi kèm bộ khuếch đại công suất 320 W.
Xe sở hữu hệ thống lọc không khí vẫn bao gồm bộ lọc PM2.5 kết hợp máy ion hóa nhằm cải thiện chất lượng không khí trong khoang xe. Ford cũng nâng cấp hệ thống giải trí với dàn âm thanh 10 loa, bổ sung thêm loa trung tâm và loa siêu trầm, đi kèm bộ khuếch đại công suất 320 W.
Người dùng có thể lựa chọn nhiều chế độ phát âm thanh, điều chỉnh cân bằng âm 9 dải tần cũng như kích hoạt tính năng tự động thay đổi âm lượng theo tốc độ xe. Xe tiếp tục sử dụng cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng thời kết nối với ứng dụng Ford để theo dõi tình trạng xe và đặt lịch dịch vụ.
Người dùng có thể lựa chọn nhiều chế độ phát âm thanh, điều chỉnh cân bằng âm 9 dải tần cũng như kích hoạt tính năng tự động thay đổi âm lượng theo tốc độ xe. Xe tiếp tục sử dụng cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng thời kết nối với ứng dụng Ford để theo dõi tình trạng xe và đặt lịch dịch vụ.
So với các phiên bản Titanium và Titanium X, mẫu xe được bổ sung hai tính năng mới trong gói hỗ trợ lái Co-Pilot 360 gồm Hỗ trợ lái khi ùn tắc (Traffic Jam Assist - TJA) và Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh. Theo Ford, hệ thống TJA có thể tự động duy trì khoảng cách với xe phía trước và giữ xe trong làn khi tốc độ dưới 60 km/h.
So với các phiên bản Titanium và Titanium X, mẫu xe được bổ sung hai tính năng mới trong gói hỗ trợ lái Co-Pilot 360 gồm Hỗ trợ lái khi ùn tắc (Traffic Jam Assist - TJA) và Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh. Theo Ford, hệ thống TJA có thể tự động duy trì khoảng cách với xe phía trước và giữ xe trong làn khi tốc độ dưới 60 km/h.
Khi xe thoát khỏi tình trạng ùn tắc và tăng tốc lên trên 60 km/h, Hệ thống Hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) sẽ tự động kích hoạt thay thế Hệ thống Hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA). ICA hỗ trợ tăng tốc, phanh và thực hiện các điều chỉnh nhỏ ở vô lăng để duy trì xe ở giữa làn. Về vận hành, Territory Platinum vẫn sử dụng động cơ 1.5L EcoBoost như các phiên bản hiện có.
Khi xe thoát khỏi tình trạng ùn tắc và tăng tốc lên trên 60 km/h, Hệ thống Hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) sẽ tự động kích hoạt thay thế Hệ thống Hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA). ICA hỗ trợ tăng tốc, phanh và thực hiện các điều chỉnh nhỏ ở vô lăng để duy trì xe ở giữa làn. Về vận hành, Territory Platinum vẫn sử dụng động cơ 1.5L EcoBoost như các phiên bản hiện có.
Ford Territory Platinum 2026 có giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Hiện dòng Territory tại Việt Nam gồm bốn phiên bản là Trend, Titanium, Titanium X và Platinum. Mức giá bán lẻ đề xuất khởi điềm từ 739 triệu đồng. Đối với các xe sử dụng màu sơn xanh, giá bán sẽ cao hơn 8 triệu đồng so với các màu tiêu chuẩn.
Ford Territory Platinum 2026 có giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Hiện dòng Territory tại Việt Nam gồm bốn phiên bản là Trend, Titanium, Titanium X và Platinum. Mức giá bán lẻ đề xuất khởi điềm từ 739 triệu đồng. Đối với các xe sử dụng màu sơn xanh, giá bán sẽ cao hơn 8 triệu đồng so với các màu tiêu chuẩn.
Video: Đánh giá Ford Territory Platinum 2026 tại Việt Nam.
Nguyễn Anh
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