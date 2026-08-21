Những người sống qua 100 tuổi có 'đội quân' miễn dịch đặc biệt

Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.

Loại tế bào này có tên CD4 CTL, là một nhóm tế bào thuộc hệ miễn dịch có nhiệm vụ giống như những “người lính” tuần tra trong cơ thể.

Thông thường, CD4 CTL rất ít. Chúng thuộc nhóm tế bào T CD4, vốn được biết đến nhiều hơn với vai trò hỗ trợ các tế bào miễn dịch khác. Nhưng một số tế bào T CD4 có thể chuyển sang dạng CD4 CTL và trực tiếp tấn công những tế bào có vấn đề.

Khi làm nhiệm vụ, CD4 CTL tìm kiếm các tế bào bị nhiễm bệnh, bị tổn thương hoặc có dấu hiệu ung thư. Nếu phát hiện mục tiêu, chúng có thể tiêu diệt những tế bào đó để ngăn chúng tiếp tục gây hại cho cơ thể.

Quá trình tế bào (CD4 Helper) chuyển thành tế bào gây độc (CD4 CTL), sau đó nhân lên thành nhiều bản sao và tạo thành các nhóm tế bào khác nhau khi liên tục tiếp xúc với các kháng nguyên tồn tại trong cơ thể.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy số lượng CD4 CTL thay đổi rõ rệt theo tuổi. Trong mẫu máu của 8 người ở độ tuổi 70, 80 và 90, nhóm tế bào này chiếm trung vị 4%.

Con số này tăng lên 9,6% ở 10 người sống đến 100 tuổi. Ở nhóm siêu trường thọ, tỷ lệ thậm chí lên tới 17,6%.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cứ sống lâu thì chắc chắn sẽ có nhiều tế bào này. Nghiên cứu vẫn có ngoại lệ: một người chưa đến 100 tuổi lại có tỷ lệ CD4 CTL cao nhất trong nhóm.

Các nhà khoa học cũng kiểm tra xem những tế bào này có còn hoạt động tốt hay không. Kết quả cho thấy chúng vẫn hoạt động và không có dấu hiệu bị suy kiệt.

Phát hiện này khiến các nhà nghiên cứu chú ý bởi hệ miễn dịch thường được cho là suy yếu khi con người già đi.

“Lão hóa miễn dịch không chỉ đơn giản là một quá trình suy giảm”, Kosuke Hashimoto, nhà miễn dịch học tại Đại học Osaka, Nhật Bản cho biết.

Nhóm nghiên cứu còn phát hiện các tế bào T hỗ trợ ban đầu mất một loại protein có tên CD27, sau đó mất tiếp CD28. Đây dường như là những bước trong quá trình biến đổi để tạo ra CD4 CTL.

Một điểm thú vị khác là những tế bào này có thể tự nhân lên. Khi cơ thể gặp một mối đe dọa, một tế bào T sát thủ có thể tạo ra rất nhiều bản sao của chính nó để cùng chống lại mục tiêu.

Các nhà nghiên cứu cũng nhìn thấy dấu hiệu này trong máu của những người lớn tuổi. Trung bình, khoảng 33% CD4 CTL trong máu của họ là những bản sao được tạo ra từ cùng một tế bào ban đầu.

Ở một người sống đến 100 tuổi, hiện tượng này còn rõ ràng hơn. Khoảng một nửa số CD4 CTL trong mẫu máu của người này là bản sao của cùng một tế bào.

Điều đó khiến các nhà khoa học đưa ra một khả năng: khi con người già đi, cơ thể có thể phải đối mặt với ngày càng nhiều tế bào bất thường. Những tế bào già hóa và tế bào ung thư cũng xuất hiện phổ biến hơn theo tuổi tác.

Để đối phó với những mối đe dọa này, hệ miễn dịch có thể đã tăng cường một số loại tế bào đặc biệt. CD4 CTL có thể là một trong số đó, giúp những người sống rất lâu kiểm soát tốt hơn các tế bào bất thường trong cơ thể.

Hashimoto cho rằng sự thích nghi của hệ miễn dịch trước những thay đổi này có thể góp phần tạo nên tuổi thọ đặc biệt ở một số người.

Tuy nhiên, nghiên cứu chưa chứng minh CD4 CTL là nguyên nhân giúp con người sống qua 100 tuổi. Nghiên cứu chỉ có 28 người tham gia và tất cả đều là người Nhật Bản, vì vậy kết quả chưa thể áp dụng cho toàn bộ dân số thế giới.