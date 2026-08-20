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[GALLERY] Toyota GR GT đắt đỏ nhất "cháy hàng", có tiền cũng khó sở hữu

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota GR GT đắt đỏ nhất "cháy hàng", có tiền cũng khó sở hữu

Siêu xe GR GT sở hữu công suất 641 mã lực là mẫu ôtô đắt nhất từ trước đến nay của Toyota và để mua một chiếc thì không chỉ cần có tiền mà còn cần may mắn.

Nguyễn Anh
Có một tin không vui dành cho những khách hàng Mỹ đang nghĩ đến việc nâng cấp từ Toyota GR 86 hoặc Supra lên mẫu xe thể thao GR GT mới. Theo đó, thương hiệu Nhật Bản cho biết toàn bộ số xe Toyota GR GT 2027 được phân bổ cho thị trường Mỹ hiện đều đã có chủ. Được biết, chỉ có 200 đến 250 chiếc Toyota GR GT dành cho thị trường Mỹ.
Có một tin không vui dành cho những khách hàng Mỹ đang nghĩ đến việc nâng cấp từ Toyota GR 86 hoặc Supra lên mẫu xe thể thao GR GT mới. Theo đó, thương hiệu Nhật Bản cho biết toàn bộ số xe Toyota GR GT 2027 được phân bổ cho thị trường Mỹ hiện đều đã có chủ. Được biết, chỉ có 200 đến 250 chiếc Toyota GR GT dành cho thị trường Mỹ.
Toyota tiết lộ hãng sẽ chủ động không sản xuất đủ số lượng xe GR GT để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo những chiếc xe này thực sự đến tay các tín đồ đam mê và được sử dụng thay vì nhanh chóng bị sang tay để kiếm lời.
Toyota tiết lộ hãng sẽ chủ động không sản xuất đủ số lượng xe GR GT để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo những chiếc xe này thực sự đến tay các tín đồ đam mê và được sử dụng thay vì nhanh chóng bị sang tay để kiếm lời.
“Chúng tôi sẽ không có đủ xe Toyota GR GT 2027 để đáp ứng nhu cầu và đó là chủ ý của chúng tôi”, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Hoạt động mảng ôtô của hãng Toyota Nhật Bản, ông Andrew Gilleland, nói với phóng viên tờ The Drive.
“Chúng tôi sẽ không có đủ xe Toyota GR GT 2027 để đáp ứng nhu cầu và đó là chủ ý của chúng tôi”, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Hoạt động mảng ôtô của hãng Toyota Nhật Bản, ông Andrew Gilleland, nói với phóng viên tờ The Drive.
Theo ông Andrew Gilleland, “Đây là một dự án xuất phát từ niềm đam mê và được thực hiện vì Chủ tịch Akio Toyoda muốn có một mẫu xe hiệu suất đẳng cấp thế giới. Chúng tôi không muốn bán xe cho những người mua đi bán lại, chúng tôi chỉ muốn những người sẽ thực sự cầm lái. Lô xe đầu tiên đã được bán hết”.
Theo ông Andrew Gilleland, “Đây là một dự án xuất phát từ niềm đam mê và được thực hiện vì Chủ tịch Akio Toyoda muốn có một mẫu xe hiệu suất đẳng cấp thế giới. Chúng tôi không muốn bán xe cho những người mua đi bán lại, chúng tôi chỉ muốn những người sẽ thực sự cầm lái. Lô xe đầu tiên đã được bán hết”.
Theo ông Gilleland, hơn 150 khách hàng tiềm năng đã ngồi cùng nhân viên Toyota tại sự kiện The Quail thuộc khuôn khổ Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026 vừa qua để lên cấu hình xe. Điều này thậm chí còn diễn ra trước khi công ty chính thức mở sổ đặt hàng cho Toyota GR GT. “Mức độ quan tâm là rất lớn”, ông nói với phóng viên The Drive.
Theo ông Gilleland, hơn 150 khách hàng tiềm năng đã ngồi cùng nhân viên Toyota tại sự kiện The Quail thuộc khuôn khổ Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026 vừa qua để lên cấu hình xe. Điều này thậm chí còn diễn ra trước khi công ty chính thức mở sổ đặt hàng cho Toyota GR GT. “Mức độ quan tâm là rất lớn”, ông nói với phóng viên The Drive.
Vào hồi đầu năm nay, Giám đốc Chương trình Xe thể thao Gazoo Racing, ông Jeff Bal, cho biết khách hàng phải trải qua một quy trình thẩm định trước khi được chấp thuận đặt hàng. Chưa rõ khách hàng có phải ký hợp đồng cam kết không bán lại xe trong một khoảng thời gian nhất định hay không. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu đây là một trong nhiều điều kiện mà người mua phải đáp ứng để có thể sở hữu mẫu siêu xe mới của Toyota.
Vào hồi đầu năm nay, Giám đốc Chương trình Xe thể thao Gazoo Racing, ông Jeff Bal, cho biết khách hàng phải trải qua một quy trình thẩm định trước khi được chấp thuận đặt hàng. Chưa rõ khách hàng có phải ký hợp đồng cam kết không bán lại xe trong một khoảng thời gian nhất định hay không. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu đây là một trong nhiều điều kiện mà người mua phải đáp ứng để có thể sở hữu mẫu siêu xe mới của Toyota.
Đóng vai trò là mẫu xe đầu bảng trong dòng GR tập trung vào hiệu suất của Toyota, siêu xe GR GT sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L hoàn toàn mới, kết hợp với hệ thống hybrid, dự kiến sản sinh tổng công suất hơn 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho phép xe sở hữu tốc độ tối đa hơn 320 km/h.
Đóng vai trò là mẫu xe đầu bảng trong dòng GR tập trung vào hiệu suất của Toyota, siêu xe GR GT sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L hoàn toàn mới, kết hợp với hệ thống hybrid, dự kiến sản sinh tổng công suất hơn 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho phép xe sở hữu tốc độ tối đa hơn 320 km/h.
Ngoài ra, Toyota GR GT còn sở hữu thiết kế ưu tiên tuyệt đối cho tính khí động lực học trong khi vẻ đẹp thẩm mỹ chỉ là yếu tố thứ hai. Mẫu xe này trông mạnh mẽ, góc cạnh và giống xe đua Le Mans Prototype hơn là ô tô thể thao đẹp mã.
Ngoài ra, Toyota GR GT còn sở hữu thiết kế ưu tiên tuyệt đối cho tính khí động lực học trong khi vẻ đẹp thẩm mỹ chỉ là yếu tố thứ hai. Mẫu xe này trông mạnh mẽ, góc cạnh và giống xe đua Le Mans Prototype hơn là ô tô thể thao đẹp mã.
Toyota GR GT được trang bị đèn pha sắc nét, nối với nhau bằng nẹp đen bóng tạo hình chữ X với hốc gió cỡ lớn, khe hút gió trên nắp ca-pô, mâm 20 inch với chấu hình chữ Y kết hợp lốp Michelin Pilot Sport Cup 2, cánh lướt gió dạng đuôi vịt cỡ nhỏ phía sau và bộ khuếch tán hai tầng tích hợp 4 ống xả tròn.
Toyota GR GT được trang bị đèn pha sắc nét, nối với nhau bằng nẹp đen bóng tạo hình chữ X với hốc gió cỡ lớn, khe hút gió trên nắp ca-pô, mâm 20 inch với chấu hình chữ Y kết hợp lốp Michelin Pilot Sport Cup 2, cánh lướt gió dạng đuôi vịt cỡ nhỏ phía sau và bộ khuếch tán hai tầng tích hợp 4 ống xả tròn.
Bên trong xe, mẫu ô tô thể thao này sở hữu vô lăng đáy phẳng, lẫy chuyển số cỡ lớn, mặt táp-lô nằm ngang đơn giản và bệ tì tay trung tâm cao. Xe cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn cùng các nút bấm vật lý dễ sử dụng.
Bên trong xe, mẫu ô tô thể thao này sở hữu vô lăng đáy phẳng, lẫy chuyển số cỡ lớn, mặt táp-lô nằm ngang đơn giản và bệ tì tay trung tâm cao. Xe cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn cùng các nút bấm vật lý dễ sử dụng.
Những báo cáo gần đây cho biết Toyota GR GT sẽ có giá khởi điểm trên 220.000 USD ở thị trường Mỹ và bàn giao vào năm 2027. Dù đây là số tiền rất lớn đối với ô tô Toyota, mức giá này cũng không quá bất thường đối với một mẫu xe thể thao hiệu suất cao được sản xuất với số lượng giới hạn. Hiện Toyota vẫn chưa công bố số lượng xe GR GT sẽ được sản xuất trên toàn cầu.
Những báo cáo gần đây cho biết Toyota GR GT sẽ có giá khởi điểm trên 220.000 USD ở thị trường Mỹ và bàn giao vào năm 2027. Dù đây là số tiền rất lớn đối với ô tô Toyota, mức giá này cũng không quá bất thường đối với một mẫu xe thể thao hiệu suất cao được sản xuất với số lượng giới hạn. Hiện Toyota vẫn chưa công bố số lượng xe GR GT sẽ được sản xuất trên toàn cầu.
VIdeo: Giới thiệu siêu xe thể thao Toyota GR GT 2027.
Nguyễn Anh
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