“Học lỏm” bí kíp dưỡng nhan bằng món ăn của Từ Hi Thái Hậu

Từ Hi Thái Hậu rất chú trọng các bí quyết dưỡng nhan bằng các món ăn được chế biến kì công, ít ai sánh kịp. Nhờ vậy, nhan sắc “lão hóa ngược” của bà được lưu truyền qua hàng thế kỉ.

Từ Hi Thái Hậu nổi tiếng là “sắc nước hương trời có một không hai, làm say đắm con mắt của nhà vua trẻ tuổi Hàm Phong”. Từ Hy Thái hậu nổi tiếng thận trọng ăn uống, sống xa hoa và chăm dưỡng nhan bằng món ăn để giữ gìn nhan sắc xinh đẹp.



Sở dĩ có được vẻ đẹp như vậy, ngoài cách kiên trì giữ gìn sức khỏe của mình, bà rất chú trọng đến việc chăm sóc nhan sắc và có rất nhiều phương pháp làm đẹp độc đáo. Tùy theo tình trạng tâm lý, tuổi tác của thái hậu mà ngự y bào chế các phương thuốc cho phù hợp. Lẩu hoa cúc Thời nhà Thanh có Từ Hi Thái Hậu nổi tiếng thận trọng ăn uống, sống xa hoa và chăm dưỡng nhan để giữ gìn sắc đẹp. Trong số các bí kíp làm đẹp của bà có món lẩu hoa cúc đặc biệt giải độc, dưỡng da thanh mát trẻ khỏe. Mùa đông các cung nữ thường hái hoa cúc tươi rắc các cánh hoa vào nồi lẩu sôi để bà thưởng thức với công dụng giúp người ăn trẻ mãi không già. Các ngự ẩm triều Thanh cũng giữ thân nhiệt cho mọi người bằng hái hoa cúc tươi rắc cánh hoa vào nồi lẩu sôi sùng sục. Theo Lương y Quốc gia Nguyễn Anh Đào (nguyên bác sĩ Viện Y học cổ truyền Quân đội), hoa cúc là thảo dược có nhiều tác dụng, y học cổ truyền dùng như phương thuốc truyền thống, vì có tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, chữa và phòng nhiều bệnh. Hoa cúc giúp cơ thể khỏe mạnh, thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể, bổ khí huyết, chống lão hóa, giải nhiệt, giảm huyết áp, hạ nhiệt, thanh lọc cơ thể, an thần, khắc phục bệnh tiểu đường, tăng tuổi thọ... Cúc hoa diên linh cao: Từ Hi Thái Hậu rất thích hương hoa cúc, các ngự y đã chế ra loại cao hoa cúc này giúp thái hậu cường thân ích thọ, sáng mắt, mạnh tim. Cách làm là hái nhiều hoa cúc tươi cho vào nồi nước sắc chín nhừ, vớt bỏ xác, cô nước cho đặc lại, thêm mật ong vừa lượng vào cùng nấu thành dạng cao đặc, cho vào lọ sành. Mỗi lần lấy 15 - 20g uống với nước nguội. Mời độc giả xem video "Làm đẹp của chị em thời Covid-19". Nguồn: VTV TSTC. Da lợn: món ăn đơn giản mà hiệu quả Từ Hi thái hậu rất chăm dưỡng nhan bằng các món ăn trong đó có thành phần da lợn. Theo y học cổ truyền, để dưỡng nhan, nên thường sử dụng các loại thực phẩm “tinh huyết hữu tình”, tức là da, mỡ động vật. Đặc biệt, da lợn vị cam (ngọt), tính lương (mát), có tác dụng tư âm dưỡng huyết, tư nhuận da dẻ, dưỡng nhan sắc Theo phân tích hiện đại, da lợn, móng lợn chứa nhiều anbumin, sợi collagen giúp da đàn hồi, mịn màng, chống lão hóa, chống khối u.

Canh da lợn - hồng táo: Da lợn 500g, cạo rửa sạch, xắt thành miếng nhỏ; hồng táo (táo đỏ) 100g, cho hai thứ vào nồi với nước vừa lượng, hầm trên lửa nhỏ đến chín thì cho vào ít đường cát trắng. Ăn tùy ý. Món này ngon miệng, ngoài tác dụng tư bổ, đẹp da, còn trị chứng thiếu máu, xuất huyết.

Ngậm nhân sâm:

Từ Hi Thái Hậu ngậm nhân sâm suốt đời để dưỡng nhan tươi trẻ. Mỗi sáng cung nữ đúng giờ dâng lên Từ Hi 1 đồng cân (1/10 lạng) nhân sâm. Bà không nhai hay nuốt mà ngậm trong miệng cho đến khi sâm tan ra hết. Vì thế có nhiều khi thái hậu nói chuyện không rõ ràng là do ngậm sâm chứ không phải bệnh lưỡi như nhiều lời đồn.

Uống bột trân châu:

Trong “Ngự hương phiêu miểu lục”của công chúa Đức Linh có chép Từ Hi “ngoài 60 tuổi mà da dẻ mịn màng như nữ đồng trinh”, đó là nhờ Từ Hi kiên trì uống bột trân châu mỗi ngày để phản lão hoàn đồng. Trân châu đem nghiền thành bột mịn. Mỗi ngày trước khi ngủ và sau khi thức dậy, dùng 1 thìa bột điều với nước thành dạng hồ đặc rồi cho vào miệng, lấy 1 ly nước ấm uống vào nuốt bột xuống. 3 nguyên tắc uống bột trân châu dưỡng sinh của Từ Hi là: uống đúng giờ, đúng lượng và không gián đoạn.