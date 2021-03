Lẩu thả lọt top 100 đặc sản Việt Nam 2020-2021 có gì đặc biệt?

Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020 - 2021 được tổng kết và chọn lựa từ hàng ngàn món ngon của 63 tỉnh thành trên khắp cả nước. Món lẩu thả nổi tiếng ở Bình Thuận đã may mắn được lọt danh sánh này. Không chỉ có thành phần nguyên liệu phong phú, tươi ngon mà cách trình bày món lẩu thả cũng vô cùng cầu kỳ và bắt mắt. Chính điều đó làm món lẩu thả ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bất kỳ ai đã một lần thưởng thức. Nguyên liệu chính của lẩu thả là cá tươi. Người dân Phan Thiết thường sử dụng cá mai, cá suốt hoặc cá đục để ăn lẩu và nấu nước lẩu. Cá được coi là linh hồn của món này. Muốn có lẩu thả ngon, phải chọn cá tươi, cắt lấy hai bên thân cá, rồi trụng và rửa bằng nước chanh tươi cho khử mùi tanh. Ngoài nguyên liệu chính là cá mai, hoặc cá suốt tươi ướp tỏi, ớt và nước gừng già, món lẩu thả còn có thịt ba chỉ luộc thái sợi, trứng chiên thái sợi, bánh tráng nướng, bún tươi, khế chua, xoài xanh và các loại rau ăn kèm khác. Không giống với các món lẩu thông thường, tất cả các nguyên liệu của món lẩu thả đều được xếp gọn trong vỏ hoa chuối đỏ để khi ăn, thực khách có thể tự do lựa chọn những nguyên liệu mình thích cho vào chén, sau đó mới chan nước lẩu sôi lên trên và thưởng thức. Lẩu thả được trình bày như một bông hoa. Mỗi cánh hoa là một nguyên liệu của món ăn được đựng trong bẹ chuối. Trong đó gồm có thịt ba rọi luộc xắt sợi, trứng chiên cắt sợi chỉ, khế, dưa leo, rau xanh, không thể thiếu bánh đa bẻ nhỏ. Nước dùng của lấu thả được chế biến đơn giản, không cầu kỳ như nguyên liệu dùng để ăn lẩu. Chỉ cần cho một ít cà chua và thịt gà cắt hạt lựu khử với dầu ăn, nêm nếm gia vị và sau đó cho nước hầm xương vào đun sôi. Nồi lẩu bốc khói thơm ngon bên cạnh “bông hoa lẩu thả” mang đến sự hấp dẫn như gọi mời, khiến ai cũng khó lòng cưỡng lại. Ngoài ra, lẩu thả cũng có thể ăn theo kiểu khô, tức thay cho nước lẩu là nước mắm làm từ hỗn hợp me chua, đậu phộng rang, chuối sứ chín, ớt, tỏi, đường xay nhuyễn rồi pha với nước mắm nguyên chất. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.

Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020 - 2021 được tổng kết và chọn lựa từ hàng ngàn món ngon của 63 tỉnh thành trên khắp cả nước. Món lẩu thả nổi tiếng ở Bình Thuận đã may mắn được lọt danh sánh này. Không chỉ có thành phần nguyên liệu phong phú, tươi ngon mà cách trình bày món lẩu thả cũng vô cùng cầu kỳ và bắt mắt. Chính điều đó làm món lẩu thả ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bất kỳ ai đã một lần thưởng thức. Nguyên liệu chính của lẩu thả là cá tươi. Người dân Phan Thiết thường sử dụng cá mai, cá suốt hoặc cá đục để ăn lẩu và nấu nước lẩu. Cá được coi là linh hồn của món này. Muốn có lẩu thả ngon, phải chọn cá tươi, cắt lấy hai bên thân cá, rồi trụng và rửa bằng nước chanh tươi cho khử mùi tanh. Ngoài nguyên liệu chính là cá mai, hoặc cá suốt tươi ướp tỏi, ớt và nước gừng già, món lẩu thả còn có thịt ba chỉ luộc thái sợi, trứng chiên thái sợi, bánh tráng nướng, bún tươi, khế chua, xoài xanh và các loại rau ăn kèm khác. Không giống với các món lẩu thông thường, tất cả các nguyên liệu của món lẩu thả đều được xếp gọn trong vỏ hoa chuối đỏ để khi ăn, thực khách có thể tự do lựa chọn những nguyên liệu mình thích cho vào chén, sau đó mới chan nước lẩu sôi lên trên và thưởng thức. Lẩu thả được trình bày như một bông hoa. Mỗi cánh hoa là một nguyên liệu của món ăn được đựng trong bẹ chuối. Trong đó gồm có thịt ba rọi luộc xắt sợi, trứng chiên cắt sợi chỉ, khế, dưa leo, rau xanh, không thể thiếu bánh đa bẻ nhỏ. Nước dùng của lấu thả được chế biến đơn giản, không cầu kỳ như nguyên liệu dùng để ăn lẩu. Chỉ cần cho một ít cà chua và thịt gà cắt hạt lựu khử với dầu ăn, nêm nếm gia vị và sau đó cho nước hầm xương vào đun sôi. Nồi lẩu bốc khói thơm ngon bên cạnh “bông hoa lẩu thả” mang đến sự hấp dẫn như gọi mời, khiến ai cũng khó lòng cưỡng lại. Ngoài ra, lẩu thả cũng có thể ăn theo kiểu khô, tức thay cho nước lẩu là nước mắm làm từ hỗn hợp me chua, đậu phộng rang, chuối sứ chín, ớt, tỏi, đường xay nhuyễn rồi pha với nước mắm nguyên chất. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.