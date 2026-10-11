Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu đầu tháng 10

Lãi suất qua đêm xuống 0,72%/năm ngày 7/10 sau cú tăng gần 7% cuối tháng 9; NHNN tiếp tục điều tiết thanh khoản qua thị trường mở.

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhanh đầu tháng 10

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh trong những ngày đầu tháng 10, từ mức gần 7% cuối tháng trước xuống còn 0,72%/năm vào ngày 7/10. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy mức này thấp hơn phiên liền trước 0,46 điểm phần trăm và giảm 6,23 điểm phần trăm so với ngày 30/9.

Xu hướng đi xuống cũng xuất hiện ở các kỳ hạn khác. Lãi suất 1 tuần giảm từ 6,88%/năm còn 2,23%; kỳ hạn 2 tuần từ 6,26% còn 3,43%, trong khi kỳ hạn 1 tháng giảm từ 6,37% xuống 4,8%/năm.

Trong hai ngày 7-8/10, NHNN liên tục hút ròng qua nghiệp vụ thị trường mở, với tổng quy mô gần 10.000 tỷ đồng.

Tháng 9 ghi nhận những nhịp biến động mạnh

Trước đó, lãi suất qua đêm thay đổi đáng kể trong tháng 9. Mức lãi suất từ 6,01% ngày 3/9 giảm còn 1,63% ngày 9/9, rồi tăng lên 6,84% vào ngày 21/9 khi áp lực tỷ giá gia tăng và NHNN chủ động kiểm soát thanh khoản VND.

Sau nhịp tăng này, lãi suất nhanh chóng lùi về 0,48% ngày 28/9, trước khi bật lên 6,95% ngày 30/9, chủ yếu do nhu cầu vốn tăng vào thời điểm chốt quý. Trong khi đó, các kỳ hạn dài duy trì mặt bằng cao hơn: cuối tháng 9, lãi suất 1 tháng ở mức 6,37%, 3 tháng là 6,63% và 6 tháng đạt 7,54%.

NHNN điều tiết linh hoạt, thanh khoản phân hóa theo kỳ hạn

Theo Chứng khoán VikkiS, thanh khoản ngắn hạn nhìn chung không rơi vào tình trạng thiếu hụt kéo dài. Tuy vậy, chênh lệch giữa các kỳ hạn cho thấy áp lực cân đối vốn trung và dài hạn còn tương đối lớn, trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn.

Trong tháng 9, NHNN điều hành thị trường mở linh hoạt nhưng nghiêng về hút ròng, nhằm cân bằng thanh khoản hệ thống với áp lực tỷ giá. Khi lãi suất qua đêm lên 6,84% ngày 21/9, nhà điều hành bơm ròng 47.915 tỷ đồng, góp phần đưa lãi suất giảm nhanh xuống dưới 1%. Đến ngày 30/9, NHNN tiếp tục bơm ròng khoảng 10.038 tỷ đồng khi lãi suất tăng mạnh.

Tính chung tháng 9, NHNN phát hành khoảng 172.318 tỷ đồng và có 258.065 tỷ đồng đáo hạn, tương ứng hút ròng khoảng 85.747 tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh định hướng duy trì thanh khoản vừa đủ: hạn chế áp lực lên tỷ giá, đồng thời hỗ trợ thị trường khi phát sinh căng thẳng ngắn hạn.