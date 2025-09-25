Kịp thời giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ đưa sang Campuchia

Nam sinh lớp 10 ở Tuyên Quang vừa được lực lượng Công an Nghệ An kịp thời giải cứu khi bị một số đối tượng không rõ lai lịch dụ dỗ lôi kéo sang Campuchia.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an xã Hưng Nguyên (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp hợp Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) kịp thời giải cứu một nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ lôi kéo sang Campuchia.

Trước đó, ngày 23/9, Công an xã Hưng Nguyên nhận được tin trình báo của anh Đ.T.T (trú xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về việc con trai là Đ.T.K (16 tuổi, học lớp 10) bị một số đối tượng không rõ lai lịch lôi kéo, dụ dỗ đưa sang Campuchia. Lúc trình báo, gia đình cho biết em K. đang trên xe khách thuộc địa phận tỉnh Nghệ An chạy hướng Hà Nội - TP HCM.

Công an xã Hưng Nguyên (Công an Nghệ An) bàn giao cháu K. về lại với gia đình.

Ngay lập tức, Công an xã Hưng Nguyên phối hợp trạm CSGT Diễn Châu chặn chiếc xe khách nêu trên khi xe chạy qua địa phận xã Hưng Nguyên, đưa cháu K. xuống xe an toàn.

Công an xã Hưng Nguyên cũng đã trao đổi phân tích, giải thích nam sinh hiểu về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, cảnh báo về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Hiện, em K. đã được bàn giao cho gia đình đưa về Tuyên Quang tiếp tục đến trường học tập.

