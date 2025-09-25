Hà Nội

Kịp thời giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ đưa sang Campuchia

Nam sinh lớp 10 ở Tuyên Quang vừa được lực lượng Công an Nghệ An kịp thời giải cứu khi bị một số đối tượng không rõ lai lịch dụ dỗ lôi kéo sang Campuchia.

Thanh Hà

Ngày 25/9, thông tin từ Công an xã Hưng Nguyên (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp hợp Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) kịp thời giải cứu một nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ lôi kéo sang Campuchia.

Trước đó, ngày 23/9, Công an xã Hưng Nguyên nhận được tin trình báo của anh Đ.T.T (trú xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về việc con trai là Đ.T.K (16 tuổi, học lớp 10) bị một số đối tượng không rõ lai lịch lôi kéo, dụ dỗ đưa sang Campuchia. Lúc trình báo, gia đình cho biết em K. đang trên xe khách thuộc địa phận tỉnh Nghệ An chạy hướng Hà Nội - TP HCM.

images2040473-552368565-122131761506930550-3221092582074787163-n.jpg
Công an xã Hưng Nguyên (Công an Nghệ An) bàn giao cháu K. về lại với gia đình.

Ngay lập tức, Công an xã Hưng Nguyên phối hợp trạm CSGT Diễn Châu chặn chiếc xe khách nêu trên khi xe chạy qua địa phận xã Hưng Nguyên, đưa cháu K. xuống xe an toàn.

Công an xã Hưng Nguyên cũng đã trao đổi phân tích, giải thích nam sinh hiểu về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, cảnh báo về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Hiện, em K. đã được bàn giao cho gia đình đưa về Tuyên Quang tiếp tục đến trường học tập.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giải cứu được nhiều bé gái dưới 16 tuổi bị mua bán:

Xã hội

Giải cứu nam sinh viên bị “bắt cóc online” trong đêm ở Hà Nội

Thời gian qua, Công an Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị “bắt cóc online”. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy thủ đoạn này.

Mới đây, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị “bắt cóc online” trong đêm. Theo đó, vào tối ngày 18/9/2025, Công an phường Yên Hòa nhận được đề nghị phối hợp của Công an xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng liên quan đến người dân ở xã Trường Hà đang tạm trú trên địa bàn phường Yên Hòa. Theo thông tin của Công an xã Trường Hà, khoảng 17h cùng ngày, chị X có đến Công an xã trình báo việc không liên lạc được với con trai là cháu A (SN 2007; sinh viên đại học ở Hà Nội). Gia đình cho biết có nhận được tin nhắn từ Zalo của cháu A với nội dung bị đe dọa bắt cóc và đòi tiền chuộc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

capture.png
Gia đình đến đón cháu A tại trụ sở Công an phường Yên Hòa.
Xã hội

Kịp thời giải cứu một phụ nữ bị đối tượng giả danh công an lừa đảo

Công an xã Thiên Lộc, TP Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo một người phụ nữ từ Ninh Bình lên Hà Nội.

Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 14h ngày 18/9/2025, bà C. (sinh năm 1951, trú tại Ninh Bình) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình. Người này thông báo bà đang nợ 63 triệu đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội và có liên quan đến một vụ án rửa tiền, mua bán ma tuý.

download.jpg
Công an xã Thiên Lộc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an.
Xã hội

Giải cứu 2 người nước ngoài bị nhóm tội phạm ở Đà Nẵng khống chế

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa giải cứu thành công 2 người nước ngoài bị nhóm tội phạm khống chế, đánh đập và ép nợ tại sòng bạc.

Ngày 17/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Jiu Jun (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc) và 4 công dân Việt Nam trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị để làm rõ việc bắt giữ người trái pháp luật của nhóm đối tượng này.

Trước đó, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của ông Wang DaoDong (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn của ông là Wang Xiaoci bị nhóm đối tượng lạ mặt khống chế, sau khi thua bạc và phát sinh nợ lớn.

