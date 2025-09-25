Hà Nội

Xã hội

Giải cứu nam sinh viên bị “bắt cóc online” trong đêm ở Hà Nội

Thời gian qua, Công an Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị “bắt cóc online”. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy thủ đoạn này.

Gia Đạt

Mới đây, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị “bắt cóc online” trong đêm. Theo đó, vào tối ngày 18/9/2025, Công an phường Yên Hòa nhận được đề nghị phối hợp của Công an xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng liên quan đến người dân ở xã Trường Hà đang tạm trú trên địa bàn phường Yên Hòa. Theo thông tin của Công an xã Trường Hà, khoảng 17h cùng ngày, chị X có đến Công an xã trình báo việc không liên lạc được với con trai là cháu A (SN 2007; sinh viên đại học ở Hà Nội). Gia đình cho biết có nhận được tin nhắn từ Zalo của cháu A với nội dung bị đe dọa bắt cóc và đòi tiền chuộc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

capture.png
Gia đình đến đón cháu A tại trụ sở Công an phường Yên Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Yên Hòa đã huy động lực lượng, khẩn trương xác minh thông tin. Đến 0h ngày 19/9/2025, Công an phường Yên Hòa đã tìm thấy cháu A đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Từ Liêm. Thời điểm này, cháu A vẫn đang bị các đối tượng giả danh là công an khống chế uy hiếp tinh thần, thao túng tâm lý gọi điện thoại cho gia đình kêu cứu. Công an phường Yên Hòa đã động viên, trấn an tinh thần cháu và giải thích về thủ đoạn lừa đảo.

Làm việc với Công an phường, cháu A cho biết chiều ngày 18/9/2025 có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an thông báo cháu có liên quan đến một vụ rửa tiền. Khi gọi video qua Zalo, đối tượng mặc quân phục Công an và cho xem thẻ chứng minh Công an nhân dân. Do lo sợ, cháu A đã thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng. Ngay trong đêm, Công an phường Yên Hòa đã bàn giao cháu A an toàn về gia đình.

Gia đình cho biết khi liên tục nhận được điện thoại đe dọa của kẻ xấu và lời cầu cứu của con trai gia đình rất lo sợ. Rất may sau đó, gia đình đã tỉnh táo và nhanh chóng báo cơ quan Công an.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#bắt cóc online #công an Hà Nội #giải cứu nạn nhân #bảo vệ trẻ em #tội phạm mạng

Xã hội

Thực hư thông tin 'bắt cóc trẻ em' trên địa bàn phường Hà Đông

Cơ quan Công an xác định sự việc trên là không chính xác, không có chuyện cháu học sinh suýt bị bắt cóc như mạng xã hội đăng tải mà do cháu tự nghĩ ra.

Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông đã tiến hành xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một cháu bé suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

89.jpg
Nội dung đăng tải sai sự thật.
Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê 20 năm trước tiếp tục hầu tòa

Dù được tha tù trước thời hạn nhưng khi trở về, trùm giang hồ Bình 'Kiểm' - kẻ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê vẫn tiếp tục theo con đường phạm tội.

Ngày 23/9, TAND Khu vực 7 (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", 55 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TPHCM) cùng 13 bị cáo khác về các tội: Mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Không tố giác tội phạm; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa do thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh (Phó chánh án TAND Khu vực 7) làm chủ tọa.

Xem chi tiết

Xã hội

Thiếu niên 16 tuổi bị kẻ giả mạo Công an thao túng tâm lý để 'bắt cóc online'

Ngày 22/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an xã Tuệ Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo - bắt cóc online.

Trước đó, chiều 19/9, cháu C., sinh năm 2008, ở xã Tuệ Tĩnh, nhận được cuộc gọi tự xưng là công an, nói cháu có liên quan đến vụ án rửa tiền. Sau đó, đối tượng hướng dẫn cháu tải phần mềm Zoom Workplace để làm việc trực tuyến. Khi đối tượng yêu cầu cháu kê khai tài sản để phục vụ công tác điều tra thì cháu nói không có tiền.

capture.png
Công an xã Tuệ Tĩnh đã kịp thời xác định địa chỉ và đưa cháu C. về nhà an toàn.
Xem chi tiết

