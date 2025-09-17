Giải cứu 2 người nước ngoài bị nhóm tội phạm ở Đà Nẵng khống chế

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa giải cứu thành công 2 người nước ngoài bị nhóm tội phạm khống chế, đánh đập và ép nợ tại sòng bạc.

Ngày 17/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Jiu Jun (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc) và 4 công dân Việt Nam trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị để làm rõ việc bắt giữ người trái pháp luật của nhóm đối tượng này.

Trước đó, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của ông Wang DaoDong (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn của ông là Wang Xiaoci bị nhóm đối tượng lạ mặt khống chế, sau khi thua bạc và phát sinh nợ lớn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện ô tô Toyota BKS 92A-092.39 nghi vấn, tiến hành truy vết và phối hợp Công an xã Duy Nghĩa, Công an phường Hội An kiểm tra căn hộ SHC21, khu Hội An Dor.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại đây, lực lượng công an đã giải cứu ông Wang Xiaoci và ông Li Yao Zong (quốc tịch Trung Quốc) đang bị nhóm đối tượng khống chế. Cảnh sát tạm giữ 5 đối tượng liên quan, trong đó có Jiu Jun (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc) và 4 công dân Việt Nam trú tại Thanh Hóa, Quảng Trị.

Điều tra ban đầu xác định, các nạn nhân được cho vay hàng trăm nghìn nhân dân tệ để đánh bạc. Khi thua bạc, nhóm này ép con nợ viết giấy nợ, khống chế, đánh đập, buộc gọi điện về gia đình chuyển tiền.

Hậu quả, ông Wang Xiaoci bị đánh gãy một răng hàm, còn ông Li Yao Zong bị đe dọa nếu không trả kịp sẽ bị tính lãi "cắt cổ" 20.000 nhân dân tệ/ngày.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.