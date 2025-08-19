Hà Nội

Xã hội

Cứu hộ 10 ngư dân gặp nạn trên biển ở Quảng Ninh

Tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Cô Tô (Quảng Ninh) thì gặp dông lốc, dẫn đến bị đắm. 10 ngư dân trên tàu đã được ứng cứu kịp thời và đưa vào bờ an toàn.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h00 ngày 18/8, tàu TH-92056.TS do ông Hà Văn Thiết (thuyền trưởng, trú xã Tiên Trang, Thanh Hóa) điều khiển trên hành trình từ cảng Ghềnh Võ ra vùng biển Đảo Trần (Đặc khu Cô Tô) bất ngờ gặp dông, lốc, sóng to khiến phương tiện chìm hoàn toàn.

capture.png
10 thuyền viên được Đồn Biên phòng Đảo Trần (Quảng Ninh) chăm sóc sức khỏe.

Trên tàu có thuyền trưởng và 9 thuyền viên gồm: Hoàng Văn Thám, Hoàng Văn Thái, Hà Văn Thành, Đinh Văn Sỹ, Ninh Văn Khánh, Lê Văn Trinh, Trịnh Văn Quân, Bùi Văn Bình, Lê Văn Thành. Khoảng 15 giờ 20 phút, tàu QN-80064.TS của ông Hoàng Văn Cường kịp thời cứu vớt toàn bộ thuyền viên. Đến 16 giờ 55 phút, các thuyền viên được đưa về cầu cảng Vụng Tây, lên bờ an toàn.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Đảo Trần tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, động viên, hỗ trợ ăn nghỉ và liên hệ với gia đình các thuyền viên. Tinh thần các thuyền viên ổn định, sức khỏe bình thường, không ai bị thương.

Thuyền trưởng Hà Văn Thiết đã gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp các thuyền viên an toàn, đồng thời cảm ơn sự đồng hành của lực lượng biên phòng trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Nguồn: ĐTHĐT.
#ngư dân Quảng Ninh #cứu hộ biển #tàu cá gặp nạn #biển Cô Tô #sự kiện cứu hộ

