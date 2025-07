Kịp thời cứu nam sinh viên khỏi kẻ lừa đảo giả danh Công an

Ngày 2/7, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giả danh Công an nhằm chiếm đoạt tài sản của một sinh viên Đại học.

Trước đó, khoảng 1h ngày 1/7, Công an phường Yên Hòa nhận tin trình báo của ông N (SN 1977; trú tại: Lạng Sơn) về việc con trai ông là anh P (SN 2003; sinh viên Đại học) bị bắt cóc tống tiền. Ngay lập tức Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ khẩn trương xác minh vụ việc. Đến 4h cùng ngày, Công an phường đã tìm được anh P ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Ảnh minh họa.

Qua xác minh, Công an phường làm rõ, anh P bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và gửi các lệnh tạm giam, lệnh tịch thu tài sản, án phạt tù thông báo anh có liên quan đến đường dây buôn ma túy và rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu anh P chuyển 20 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra. Do hoảng sợ nên anh P đã gọi điện cho người thân yêu cầu chuyền tiền. Sau khi được cán bộ Công an phường Yên Hòa giải thích, tuyên truyền về hình thức, thủ đoạn lừa đảo, anh P đã nhận thức rõ thủ đoạn lừa đảo và không chuyển tiền cho các đối tượng.

Thay mặt gia đình, ông N đã gửi thư cám ơn Công an phường Yên Hoà đã hỗ trợ ông tìm được con trai và kịp thời ngăn chặn, không để các đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình.

Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng Công an phường cho biết: "Ngay từ ngày 1/7/2025, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an phường Yên Hoà đã bắt tay ngay vào công tác chuyên môn, đi vào hoạt động nhanh chóng. Ban Chỉ huy Công an phường đang chủ động chỉ đạo cán bộ chiến sĩ ổn định tổ chức, không để gián đoạn công việc; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, an toàn, bình yên, vì Nhân dân phục vụ".

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng