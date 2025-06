Nghe cuộc gọi giả danh công an, nam sinh mất hơn 7 tỷ đồng

Ngày 27/6, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, anh C (SN 2004; trú tại: Hà Nội; là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn Thành phố) có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo anh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do CATP Hải Phòng thụ lý. Khi gọi video call thì anh C thấy hình ảnh một người mặc trang phục Cảnh sát yêu cầu anh chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án.

Ảnh minh họa.

Đồng thời hướng dẫn anh gọi về gia đình thông báo được học bổng du học nước ngoài để gia đình chuyển tiền chứng minh tài chính, sau khi kiểm tra xong sẽ hoàn lại tiền. Do lo sợ, anh C đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng và nhận hơn 7 tỷ đồng từ gia đình để chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên, sau mấy ngày không thấy đối tượng trả lại tiền, anh C phát hiện mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Đặc biệt là Nhà trường thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

