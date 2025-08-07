Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời cứu hộ nam thanh niên leo núi Hàm Lợn bị ngã

Trong quá trình leo núi Hàm Lợn tại thôn Thanh Hà, xã Trung Giã, TP Hà Nội nam thanh niên bất ngờ bị ngã và được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Gia Đạt

Ngày 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 9h56 cùng ngày, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo về việc có người dân leo núi Hàm Lợn tại thôn Thanh Hà, xã Trung Giã, Hà Nội bị ngã không đi lại được. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy đã nhanh chóng điều động CBCS Đội CC&CNCH khu vực 22 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

capture-4864.png
CBCS sử dụng cáng CNCH tiếp cận nạn nhân.

Mặc dù điều kiện thời tiết ẩm ướt, đường xuống núi trơn trượt, nhưng lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Trung Giã tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn, xác định vị trí nạn nhân và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu. Sau đó sử dụng cáng chuyên dụng đưa người gặp nạn về vị trí an toàn.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, nạn nhân đã được bàn giao cho lực lượng y tế để đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh L.H.G (SN 1993, quê tại Phủ Lý (Ninh Bình), làm nghề quay phim tự do. Nhờ được cứu nạn kịp thời và sơ cấp cứu đúng cách, sức khỏe anh G. đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặt an toàn lên hàng đầu khi tham gia hoạt động leo núi: Không đi một mình; luôn có người đồng hành hoặc thông báo lịch trình cho người thân; trang bị đầy đủ thiết bị định vị, đèn pin, đồ ăn và nước uống; cập nhật dự báo thời tiết và có phương án dự phòng; ưu tiên đi theo nhóm có người dẫn đường kinh nghiệm.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#cứu hộ #núi Hàm Lợn #tai nạn #cảnh sát PCCC #cứu nạn #Hà Nội

Bài liên quan

Xã hội

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin container lật ngang ở Hải Phòng

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hải Phòng vừa giải cứu an toàn 1 tài xe mắc kẹt trong cabin xe container lật ngang tại đường Đình Vũ.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, lúc 01h30 sáng ngày 5/8, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) tiếp nhận tin báo từ người dân về một xe container bị lật ngang làn đường, khiến tài xế mắc kẹt trong cabin tại khu vực đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng.

2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Hai nam sinh ở TP HCM được cứu khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online"

Lực lượng chức năng TP HCM vừa giải cứu thành công 2 nạn nhân bị "bắt cóc online" trong một đêm.

Ngày 3/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 2 nạn nhân bị "bắt cóc online" trong một đêm.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 2/8, Đội 2 PC02 nhận tin báo của Tổ địa bàn Bình Thạnh với nội dung ông T.C.T. đến Công an phường Gia Định trình báo về việc cháu ruột là T.Q.M. (SN 2007) ra khỏi nhà khoảng 18h20 nhưng chưa về.

Xem chi tiết

Xã hội

Hình ảnh trực thăng giải cứu 8 người dân bị cô lập do mưa lũ ở Sơn La

Vào khoảng hơn 17h ngày 1/8, 8 người dân bị mắc kẹt, cô lập do mưa lũ tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La đã được trực thăng của Bộ Quốc phòng giải cứu.

16.jpg
Trước đó, UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản gửi Bộ Tổng tham mưu/Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 2 xem xét, điều động máy bay trực thăng hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa người dân ra khỏi khu vực bị cô lập.
17.jpg
Cụ thể, do mưa lớn kéo dài trong đêm 31/7 đến 1/8, cùng với nhiều địa phương bị ảnh hưởng, trên địa bàn bản Anh Trung, xã Mường Hung xảy ra ngập úng trên diện rộng, làm cô lập 8 người dân (gồm 4 người trong 1 gia đình và 4 công nhân).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới