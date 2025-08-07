Kịp thời cứu hộ nam thanh niên leo núi Hàm Lợn bị ngã

Trong quá trình leo núi Hàm Lợn tại thôn Thanh Hà, xã Trung Giã, TP Hà Nội nam thanh niên bất ngờ bị ngã và được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Ngày 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 9h56 cùng ngày, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo về việc có người dân leo núi Hàm Lợn tại thôn Thanh Hà, xã Trung Giã, Hà Nội bị ngã không đi lại được. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy đã nhanh chóng điều động CBCS Đội CC&CNCH khu vực 22 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

CBCS sử dụng cáng CNCH tiếp cận nạn nhân.

Mặc dù điều kiện thời tiết ẩm ướt, đường xuống núi trơn trượt, nhưng lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Trung Giã tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn, xác định vị trí nạn nhân và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu. Sau đó sử dụng cáng chuyên dụng đưa người gặp nạn về vị trí an toàn.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, nạn nhân đã được bàn giao cho lực lượng y tế để đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh L.H.G (SN 1993, quê tại Phủ Lý (Ninh Bình), làm nghề quay phim tự do. Nhờ được cứu nạn kịp thời và sơ cấp cứu đúng cách, sức khỏe anh G. đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặt an toàn lên hàng đầu khi tham gia hoạt động leo núi: Không đi một mình; luôn có người đồng hành hoặc thông báo lịch trình cho người thân; trang bị đầy đủ thiết bị định vị, đèn pin, đồ ăn và nước uống; cập nhật dự báo thời tiết và có phương án dự phòng; ưu tiên đi theo nhóm có người dẫn đường kinh nghiệm.

