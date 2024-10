TP HCM: Cty Toàn Năng được chỉ định 6 gói thầu thiết bị tại Củ Chi

Trúng 6 gói thầu thiết bị



Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng, từ 12/6 - 27/9, đã trúng 6 gói thầu thiết bị, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu thiết bị, thuộc Dự án Sửa chữa cải tạo, trang bị thiết bị văn phòng ấp Bàu Trâu, có tổng mức đầu tư 1.500.000.000 đồng; được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 29/2/2024.

Ngày 12/6/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã phê duyệt Quyết định số 3557/QĐ-BQL BQL Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng thầu với giá 90.810.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Gói thầu thiết bị thuộc Dự án Xây dựng mới văn Phòng ấp Trung Bình, có tổng mức đầu tư 2.000.000.000 đồng; được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 5/3/2024.

Ngày 6/9/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã phê duyệt Quyết định số 4803/QĐ-BQL Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng thầu với giá 157.739.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Tại Dự án Xây dựng mới văn phòng ấp Ràng, có tổng mức đầu tư 2.000.000.000 đồng; được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 5/3/2024.

Ngày 6/9/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã phê duyệt Quyết định số 4802/QĐ-BQL BQL Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng gói thầu thiết bị với giá 157.739.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Gói thầu thiết bị, thuộc Dự án Xây dựng mới văn phòng ấp Đồng Lớn, có tổng mức đầu tư 2.000.000.000 đồng; được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 5/3/2024.

Ngày 6/9/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã phê duyệt Quyết định số 4801/QĐ-BQL Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng thầu với giá 157.739.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Tại Dự án Xây dựng mới văn phòng ấp Trung Hưng, có tổng mức đầu tư 2.000.000.000 đồng; được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 5/3/2024.

Ngày 27/9/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã phê duyệt Quyết định số 5010/QĐ-BQL Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng gói thầu thiết bị với giá 133.240.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Gói thầu thiết bị, thuộc Dự án Xây dựng mới văn phòng ấp Sa Nhỏ, có tổng mức đầu tư 2.000.000.000 đồng; được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 5/3/2024.

Ngày 27/9/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi đã phê duyệt Quyết định số 5011/QĐ-BQL Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng thầu với giá 147.600.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

14 ngày trúng 20 gói thầu tại Long An

Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng (địa chỉ tại Phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) thành lập năm 2019; lĩnh vực kinh doanh là hàng hóa; bà Nguyễn Thị Thủy Tiên là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 15/8/2019; đã tham gia 68 gói thầu, trúng 61 gói; tổng giá trị trúng thầu hơn 15,1 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, có hơn 900 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Năm 2023, công ty đã trúng 19 gói thầu mua sắm thiết bị (chủ yếu cho trường học), tại tỉnh Long An. Từ đầu năm đến 21/10/2024, công ty đã trúng 29 gói thầu thiết bị (có 6/29 gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi chỉ định thầu). Trong đó, từ ngày 8 - 21/10/2024, công ty trúng 20 gói thầu mua sắm thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, chủ yếu tại tỉnh Long An (thường xuyên một mình tham gia và trúng).

Công ty thường trúng thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Củ Chi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi… Bên cạnh đó, công ty trúng các gói thầu mua sắm thiết bị tại các trường trên địa bàn tỉnh Long An: Trường THPT Hùng Vương, Trường THPT Tân Hưng, Trường THPT Thủ Thừa, Trường THPT Phan Văn Đạt, Trường THPT Đông Thạnh, Trường Trung học phổ thông Tân Trụ…

Bên mời thầu, thường là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Phát triển Trường Thịnh…

Các gói thầu thiết bị công ty đã trúng, bao gồm:

Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, của Trường THPT Hùng Vương năm 2024, thuộc KHLCNT mua sắm thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, của Trường THPT Hùng Vương năm 2024; ngày 21/10, Trường THPT Hùng Vương đã phê duyệt Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng thầu với giá 267.165.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, của Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu năm 2024, thuộc KHLCNT cùng tên; ngày 21/10, Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu đã phê duyệt Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng thầu với giá 249.290.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Ngày 18/10/2024, Trường THPT Tân Hưng đã phê duyệt Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng gói thầu mua sắm thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, của Trường THPT Tân Hưng năm 2024, thuộc KHLCNT cùng tên, với giá 192.815.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Cũng trong ngày 18/10/2024, Trường THCS&THPT Bình Phong Thạnh đã phê duyệt Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng gói thầu mua sắm thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, của Trường THCS&THPT Bình Phong Thạnh năm 2024, thuộc KHLCNT mua sắm thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, của Trường THCS&THPT Bình Phong Thạnh năm 2024, với giá 208.745.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Tại KHLCNT mua sắm thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, của Trường THPT Thủ Thừa năm 2024, ngày 18/10, Trường THPT Thủ Thừa đã phê duyệt Công ty CP Công nghệ thiết bị Toàn Năng trúng gói thầu mua sắm thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, của Trường THPT Thủ Thừa năm 2024, với giá 217.240.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày…