Xổ số Long An: Đi học tập kinh nghiệm hay du lịch nước ngoài?

Theo tài liệu chúng tôi có được, chỉ trong một năm, từ ngày 11/8/2023 - 20/8/2024, ông Nguyễn Văn Be, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An (Xổ số Long An) ký 5 quyết định phê duyệt 5 kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu đi học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số ở nước ngoài.



Cả 5 gói thầu này đều do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An làm chủ đầu tư; đều giao cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Long Mỹ triển khai thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Xây dựng An Khởi Phú thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Mặc dù tên các gói thầu là đi học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại nước ngoài, nhưng có đến 3/5 gói thầu không có bất kỳ nội dung nào đề cập đến điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại nước ngoài. Hai gói thầu còn lại, điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ tại nước ngoài chiếm thời gian rất ít trong lịch trình; nhưng lại dày đặc các hoạt động du lịch, vui chơi, ăn uống.

Hai gói thầu không đề cập đến điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại nước ngoài

Vào ngày 11/8/2023, ông Nguyễn Văn Be, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An ký Quyết định số 491/QĐ-XSKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Âu (Pháp, Thụy Sĩ, Ý).

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hòa Bình trúng thầu với giá 3.216.500.000 đồng, bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí.

Theo hồ sơ mời thầu, sẽ có 35 người (chia làm 2 đợt) được đi Châu Âu trong thời gian 7 ngày 6 đêm, dự kiến khởi hành vào quý III/2023. Việc di chuyển bằng máy bay phải được thực hiện bởi Hãng hàng không Emirates hoặc tương đương tiêu chuẩn 5 sao (Skytrax).

Trong lịch trình này ngoài ngày khởi hành và ngày 7 là di chuyển (từ TP HCM - Paris; từ TP HCM - Long An) thì các ngày/đêm còn lại, nội dung lịch trình không có bất kỳ điểm đến, hoạt động, chương trình nào liên quan đến việc “học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số” mà chỉ là hoạt động du lịch, ăn uống, giải trí, mua sắm.

Cũng trong ngày 11/8/2023, ông Nguyễn Văn Be, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An ký Quyết định số 493/QĐ-XSKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Á (Dubai).

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hòa Bình trúng thầu với giá 2.671.487.000 đồng, bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí.

Theo hồ sơ mời thầu, sẽ có 91 người (chia làm 2 đợt) được đi Dubai trong thời gian 5 ngày 3 đêm, dự kiến khởi hành vào quý III/2023. Việc di chuyển bằng máy bay phải được thực hiện bởi Hãng hàng không Emirates hoặc tương đương tiêu chuẩn 5 sao (Skytrax).

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. (Ảnh XSKTLA). Trong 5 ngày 3 đêm đó, ngoài ngày 1 và ngày 5 có lịch trình là Long An - TP HCM - Dubai và ngược lại, thì những ngày/đêm còn lại, lịch trình không có bất kỳ điểm đến, hoạt động, chương trình nào liên quan đến việc “học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số” mà chỉ là hoạt động du lịch, ăn uống.

Lịch trình đi “theo nội dung chi tiết bên dưới” chỉ là những điểm… tham quan!

Ngày 23/1, ông Nguyễn Văn Be, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An ký Quyết định số 80/QĐ-XSKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Đài Loan.

Công ty TNHH TNHH Du lịch SACO trúng thầu với giá 1.059.520.000 đồng, bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí.

Theo hồ sơ mời thầu, sẽ có 56 người (chia làm 2 đợt) được đi Đài Loan trong thời gian 5 ngày 4 đêm, dự kiến khởi hành vào quý I/2024. Việc di chuyển bằng máy bay phải được thực hiện bởi Hãng hàng không Vietnam Airlines 4 sao Skytrax hoặc hãng hàng không có chất lượng dịch vụ cao tương tự.

Mặc dù lịch trình có nêu “Bao gồm 01 điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại địa điểm bất kỳ ở Đài Loan vào theo nội dung chi tiết bên dưới”. Nhưng lịch trình đi “theo nội dung chi tiết bên dưới” chỉ là những điểm tham quan, ăn uống vui chơi, mua sắm mà không có bất kỳ đề cập cụ thể nào đến “01 điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số” tại Đài Loan. Và đây cũng là 1 trong 2 kiến nghị của một nhà thầu gửi đến bên mời thầu của gói thầu.

Trong văn bản kiến nghị làm rõ, trích dẫn toàn bộ chương trình chi tiết trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu cho rằng phần chương trình chi tiết không có nội dung học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Đài Loan. Do đó, nhà thầu kiến nghị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An điều chỉnh nội dung trong hồ sơ mời thầu cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trả lời kiến nghị của nhà thầu, bên mời thầu cho rằng kiến nghị của nhầ thầu về “không có nội dung học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Đài Loan” là không đúng với E-HSMT.

Để đưa ra câu trả lời đó, bên mời thầu căn cứ vào nội dung trong E-HSMT: “Lịch trình đi: Bao gồm 01 điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại địa điểm bất kỳ ở Đài Loan và theo nội dung chi tiết bên dưới”.

Các gói thầu đi học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số ở nước ngoài của Xổ số Long An. (Ảnh: Xuân Thọ) Tuy nhiên, như trên đã đề cập, toàn bộ lịch trình đi “theo nội dung chi tiết bên dưới” của E-HSMT không hề có nội dung nào đề cập đến địa điểm, chương trình học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số mà chỉ là hoạt động tham quan, ăn uống, mua sắm, giải trí,…

Tham quan học tập xổ số tại một điểm, nhưng… không biết điểm nào!

Sau khi vấp kiến nghị “không có nội dung học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Đài Loan”, hai gói thầu còn lại, mặc dù trong HSMT có ghi “ghé/tham quan học tập tại một điểm xổ số”, nhưng lại không ghi rõ cụ thể điểm đó là điểm nào, phần làm việc tại điểm đó. Hơn nữa, trong lịch trình của hai gói thầu này, dày đặc là các hoạt động tham quan, du lịch, ăn uống, mua sắm…

Cụ thể, ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Be, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An ký Quyết định số 604/QĐ-XSKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Mỹ (Hoa Kỳ).

Công ty TNHH TNHH Du lịch SACO trúng thầu với giá 2.205.000.000 đồng, bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí.

Theo hồ sơ mời thầu, sẽ có 15 người đi Hoa Kỳ trong 12 ngày 11 đêm, dự kiến khởi hành vào Quý III, IV/2024 (hoặc có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch làm việc của chủ đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện).

Lần này, hồ sơ mời thầu có đề cập đến các điểm làm việc, học tập kinh nghiệm xổ số tại Hoa Kỳ, tuy nhiên vẫn còn sơ sài. Trong khi yêu cầu nhà thầu cung cấp tên và địa chỉ của khách sạn, nhà hàng, thực đơn từng bữa ăn theo chương trình; cung cấp tên khách sạn, hình ảnh các phòng - website - dịch vụ kèm theo các tiện nghi của khách sạn mà đoàn sẽ nghỉ; thì Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An chỉ yêu cầu nhà thầu tự chứng minh phần việc thuộc mục tiêu chính của gói thầu: “nhà thầu phải đảm bảo và chịu trách nhiệm sắp xếp làm việc, học tập tại ít nhất 3 điểm (văn phòng làm việc) xổ số tại Hoa Kỳ và được sự đồng ý chấp thuận đón tiếp đoàn theo lịch trình chủ đầu đã đề ra và tạo điều kiện để đoàn có thể gặp gỡ, kết nối với những doanh nghiệp có cùng ngành nghề kinh doanh với chủ đầu tư để cùng trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh xổ số”.

Theo hồ sơ mời thầu, 12 ngày 11 đêm của chuyến đi có 4 ngày di chuyển từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và ngược lại (lượt đi 2 ngày, lượt về 2 ngày). Lịch trình còn lại, dày đặc là những hoạt động tham quan, du lịch, mua sắm giải trí,… Thời gian dành cho việc “học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Hoa Kỳ” rất ít. Chỉ có 3 lần “ghé điểm tham quan học tập xổ số tại nước bạn” vào các ngày thứ 3, 5 và 7 của chuyến đi; nhưng với thời gian không nhiều.

Cụ thể, vào ngày thứ 3, hoạt động diễn ra tại thành phố New York. Thời gian toàn bộ của buổi sáng dành cho việc tham quan Tượng Nữ thần Tự do. Buổi chiều, “ghé điểm tham quan học tập xổ số tại nước bạn”, là địa điểm thứ 4 trong 5 địa điểm mà đoàn đi tham quan trong buổi chiều.

Vào ngày thứ 5, hoạt động diễn ra tại thành phố Washington D.C. Toàn bộ thời gian của buổi sáng chỉ dành cho việc tham quan. Buổi chiều có 4 điểm đến và “ghé điểm tham quan học tập xổ số tại nước bạn” là điểm đến cuối cùng của lịch trình trong ngày này.

Vào ngày thứ 7, hoạt động diễn ra tại Las Vegas và thời gian để “ghé điểm tham quan học tập xổ số tại nước bạn” cũng được đề cập sơ sài, thậm chí còn không được miêu tả khái quát như các điểm tham quan, du lịch, mua sắm,…

Gần nhất là vào ngày 20/8, ông Nguyễn Văn Be, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An ký Quyết định số 668/QĐ-XSKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Á (Singapore, Malaysia).

Công ty TNHH TNHH Du lịch SACO trúng thầu với giá 1.765.250.000 đồng, bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí.

Theo hồ sơ mời thầu, sẽ có 115 người (chia làm 4 đoàn) đi Châu Á (Singapore, Malaysia) trong 5 ngày 4 đêm, dự kiến khởi hành vào Quý III, IV/2024 (hoặc có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch làm việc của chủ đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện).

Lần này, hồ sơ mời thầu cũng có đề cập đến việc “tham quan học tập 1 điểm xổ số” vào ngày 1 và 2 của lịch trình, nhưng rất sơ sài, không cụ thể dù đây là mục tiêu chính của gói thầu.

Cụ thể, vào ngày 1, đoàn sẽ hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Changi (Singapore), làm thủ tục nhập cảnh và ăn trưa tại sân bay. Buổi chiều, là lịch trình dày đặc với 5 điểm đến, nhưng 4 trong 5 điểm đến này là các điểm tham quan, du lịch; điểm đến cuối cùng là “tham quan học tập 1 điểm xổ số tại đất nước được mệnh danh giàu nhất thế giới”, nhưng lại không ghi rõ thời gian, địa điểm, tên của nơi này.

Vào ngày 2, hoạt động diễn ra tại Malaysia với ít nhất 12 điểm đến, nhưng có đến 11 điểm là nơi tham quan, du lịch, mua sắm. Địa điểm cuối cùng trong lịch trình của ngày 2 là “tham quan học tập 1 điểm xổ số tại đất nước Malaysia xinh đẹp” nhưng không có thông tin gì thêm về nơi tham quan, học tập này.

Để việc thông tin được rõ ràng, khách quan, đa chiều, Báo Tri thức và Cuộc sống đã gửi công văn kèm nội dung cần trao đổi thông tin đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An và UBND tỉnh Long An, nhưng chưa nhận được phản hồi từ hai cơ quan này.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.