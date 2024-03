Thủy Lợi Long An - 1 ngày trúng 05 gói thầu tại quận Bình Thạnh

“Một mình một sân” trúng 5 gói thầu

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ trong ngày 14/3/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (TP. HCM) đã công bố Kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu xây dựng. Cả 5 gói thầu này, duy nhất Công ty CP Xây dựng thủy lợi Long An nộp hồ sơ dự thầu và trúng với tỷ lệ tiết kiệm trung bình là 0,05%. Cụ thể:

Tại gói thầu xây dựng, thuộc Dự án Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, Tổ 33, Khu phố 3; Công ty CP Xây dựng thủy lợi Long An trúng thầu với giá 2.094.906.879 đồng (giá gói thầu 2.095.997.235 đồng), thi công 150 ngày (theo Quyết định số 73/QĐ-QLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh, ngày 14/3/2024);

Trích Quyết định số 73/QĐ-QLDA ngày 14/3/2024 (Nguồn MSC)



Gói thầu xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Cống, Tổ 24, Khu phố 2 (đoạn từ tiếp giáp công trình bờ bao 2017 đến công trình cừ nhựa uPVC Tổ 24)”; Công ty CP Xây dựng thủy lợi Long An trúng thấu với giá 4.060.391.922 đồng (giá gói thầu 4.061.404.677 đồng), thi công 210 ngày (theo Quyết định số 69/QĐ-QLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh, ngày 14/3/2024);

Gói thầu xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn Hẻm 534, Binh Quới, Tổ 16, Khu phố 1; Công ty CP Xây dựng thủy lợi Long An trúng thầu với giá 1.012.099.582 đồng (giá gói thầu 1.012.859.862 đồng), thi công 150 ngày (theo Quyết định số 71/QĐ-QLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh, ngày 14/3/2024);

Gói thầu xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp bờ bao rạch Ông Ngữ, các tổ 15 – 24, khu phố 1 - 2 (đoạn từ nhà số 480/53B đến thượng lưu rạch); Công ty CP Xây dựng thủy lợi Long An trúng thầu với giá 4.331.603.306 đồng (giá gói thầu 4.332.797.519 đồng), thi công 150 ngày (theo Quyết định số 70/QĐ-QLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh, ngày 14/3/2024);

Gói thầu xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp bờ bao rạch Sở Nhật, Tổ 19, Khu phố 2; Công ty CP Xây dựng thủy lợi Long An trúng thầu với giá 1.149.353.594 đồng (giá gói thầu 1.150.123.784 đồng), thi công 150 ngày (theo Quyết định số 72/QĐ-QLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh, ngày 14/3/2024).

Trích Quyết định số 72/QĐ-QLDA ngày 14/3/2024 (Nguồn MSC)



Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Long An (địa chỉ tại khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An) thành lập năm 2003; ông Nguyễn Trọng Thắng là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu, công ty đã tham gia 160 gói thầu, trong đó trúng 99 gói. Tổng giá trị trúng thầu 290.547.594.582 đồng (trong đó 2.114.881.000 đồng là các gói chỉ định thầu); với vai trò độc lập 207.225.166.198 đồng, với vai trò liên danh 83.322.428.384 đồng.

Theo tìm hiểu, từ tháng 1/2022 đến nay, công ty đã được công bố trúng 38 gói thầu, chủ yếu từ các chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tân An (tỉnh Long An), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (TP. HCM).

Rạch Ông Ngữ (Quận Bình Thạnh, TPHCM), khu vực Công ty Thủy Lợi Long An vừa trúng thầu thi công nâng cấp bờ bao



Một số gói thầu tiêu biểu gần đây, do đơn vị đã trúng và đang thi công, có thể kể đến:

Gói thầu xây lắp công trình, thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống ATGT, đoạn Km4+330 - Km28+200, Quốc lộ 62, tỉnh Long An, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An làm chủ đầu tư. Gói thầu trị giá 4.268.090.000 đồng, thời gian thực hiện 90 ngày, từ 15/11/2023.

Gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Nạo vét kênh cặp đê, sông Vàm Cỏ Tây, đoạn 4 (Kênh 30/4 – cống Rạch Giồng), do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An làm chủ đầu tư. Gói thầu trị giá 4.569.527.000 đồng, thời gian thực hiện 360 ngày, từ 12/8/2023.

Gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Cống thoát nước, đường Châu Thị Kim (từ Kênh 6 Nguyên đến trụ sở UBND Phường 7), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tân An làm chủ đầu tư. Gói thầu trị giá 7.400.097.000 đồng, thời gian thực hiện 240 ngày, từ 31/3/2023.

Gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường Sương Nguyệt Anh - cải tạo vỉa hè nội thị, Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tân An làm chủ đầu tư. Gói thầu trị giá 2.113.551.000 đồng, thời gian thực hiện 210 ngày, từ 31/3/2023.

Gói thầu xây lắp công trình, thuộc Dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường các đoạn tuyến Km45+255 - Km54+255; Km61+345 - Km65+250; Km70+880 - Km73+850, Quốc lộ 62, tỉnh Long An, do Ban Quản lý dự án công trình giao thông làm chủ đầu tư. Gói thầu trị giá 3.398.795.000 đồng, thời gian thực hiện 90 ngày, từ 27/3/2023…

Một số chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu chia sẻ:

“Việc một doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu cùng một lúc, hoàn toàn có thể xảy ra, vì luật không có quy định hạn chế điều này. Tuy nhiên, nếu một thời điểm mà trúng nhiều gói thầu, thì cần phải xem lại năng lực triển khai thi công của doanh nghiệp đó có đủ khả năng hay không?

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, đã xảy ra không ít sai phạm trong lĩnh vực đấu thầu. Cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra, đã phát hiện và xử lý đối với nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nhiều người đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Bởi vậy, cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về đấu thầu, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây bất bình đẳng trong xã hội”.