Mới đây, Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa (mã: SHX) vừa công bố thông tin đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 7/9/2023. Công ty đã công bố kế hoạch hủy tư cách đại chúng với cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.



Giải trình về lý do hủy niêm yết, Sài Gòn Hỏa xa cho biết số lượng cổ phiếu của công ty không nhiều so với các công ty khác trên sàn, có rất ít giao dịch và thanh khoản cổ phiếu trong mỗi phiên cũng rất nhỏ trong những năm qua. Giá cổ phiếu SHX của Sài Gòn Hỏa xa giữ nguyên mốc 1.800 đồng/cp từ đầu tháng 2 đến nay.

Liên tiếp thua lỗ

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa có tiền thân là Công ty Phục vụ Đường sắt Sài Gòn, được thành lập từ năm 1976. Ngày 5/10/2015, công ty chính thức trở thành công ty đại chúng. Cổ phiếu SHX của Sài Gòn Hỏa Xa được giao dịch lần đầu trên sàn UPCoM vào tháng 10/2016.

Sài Gòn Hoả xa hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán sản phẩm hàng hóa, kinh doanh thuốc lá. Bên cạnh đó, công ty còn kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cung cấp các dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và đầu tư bất động sản. Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Trần Đình Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vốn điều lệ của công ty giữ nguyên 17,2 tỷ đồng kể từ khi giao dịch trên UPCoM đến nay.

Trong hoạt động kinh doanh, bắt đầu từ năm 2018, doanh thu của Sài Gòn Hỏa xa sụt giảm mạnh khi ghi nhận ở mức 201,8 tỷ đồng, so với mức gần 1.000 tỷ đồng được thiết lập năm trước đó, là năm đạt doanh thu thấp nhất kể từ khi công ty cổ phần hóa. Trong cơ cấu doanh thu của Sài Gòn Hỏa xa, thuốc lá điếu vẫn đóng góp tỷ trọng đến 85 - 90% mỗi năm cho công ty, số ít còn lại đến từ mảng cung cấp dịch vụ và đầu tư bất động sản. Từ năm 2018, nguồn thu mảng bán thuốc lá tuột dốc (chỉ đạt 150,7 tỷ đồng) do nhà cung cấp Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn cắt giảm mạnh sản lượng và thay đổi chính sách phân phối.

Xin hủy tư cách đại chúng, CTCP Sài Gòn Hỏa xa kinh doanh lỗ lãi sao? (ảnh minh họa: Internet).

Tiếp đến, giai đoạn 2020 – 2022, Sài Gòn Hỏa xa liên tiếp thua lỗ. Theo báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022, bên kia bảng cân đối kế toán, tổng mức lỗ lũy kế tính đến hết năm 2022 của Sài Gòn Hỏa xa đạt 21,8 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu chỉ còn 8 tỷ đồng. Năm 2022, Sài Gòn Hỏa xa ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 19,3 tỷ đồng, tăng 77,5% so với năm 2021. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng hơn 3,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ khiến lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 7,9 tỷ đồng, giảm 31,1% so với năm 2021. Lỗ sau thuế ở mức gần 5,4 tỷ đồng, giảm 48,5% so với cùng kỳ năm trước. Sang năm 2023, công ty kỳ vọng doanh thu đạt 21,2 tỷ đồng và dự kiến lỗ sau thuế 2,9 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Sài Gòn Hỏa xa ghi nhận ở mức 43,3 tỷ đồng, giảm 7,4% so với năm 2021. Trong đó, chiếm 47% là các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 19,9 tỷ đồng (chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng Doanh nghiệp tư nhân Tiến Đạt gần 12,7 tỷ đồng). Lượng tiền, tương đương tiền chỉ đạt 3 tỷ đồng, số còn lại là tài sản cố định, hàng tồn kho...

Bên cạnh đó, nợ phải trả của Sài Gòn Hỏa xa ở mức 35,3 tỷ đồng, trong đó, phần lớn nợ phải trả của công ty nằm ở mục phải trả dài hạn khác, hơn 25,5 tỷ đồng. Tại cuối năm 2022, công ty đi vay dài hạn gần 4,2 tỷ đồng, hầu như là từ Công ty CP Hải Vân Nam (khoảng 4 tỷ đồng).

Thuê đất giá “bèo”?

Tại cuối năm 2022, Sài Gòn Hỏa xa có 12 đơn vị trực thuộc, hầu hết hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, 5 đơn vị trong số trên đã giải thể hoặc tạm ngưng hoạt động; 7 đơn vị còn lại là các khách sạn tại các tỉnh, thành như TPHCM, Nha Trang, Ninh Thuận. Theo thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp, các khu đất này được thuê với giá thấp nhất là 4.400 đồng/m2/năm (tỉnh Ninh Thuận) và cao nhất 2,8 triệu đồng/m2/năm (quận 1, TPHCM).

Đáng chú ý, Sài Gòn Hỏa Xa có thuê khu đất địa chỉ số 1 Quang Trung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với giá chưa tới 200.000 đồng/m2/năm. Đây là nhà ga xe lửa – một công trình được xây dựng từ thời Pháp và là địa điểm du lịch nổi tiếng ở TP Đà Lạt. Ngoài bán vé cho du khách tham quan, Sài Gòn Hỏa xa còn cho thuê dịch vụ lưu trú thông qua Khách sạn Đường sắt Đà Lạt.

Ngoài ra, thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 của Sài Gòn Hoả xa cũng cho thấy, công ty phải trả tiền thuê đất cho khoảng 6 địa điểm khác, cũng với giá thuê vài trăm nghìn đồng trên mỗi m2 đất.

Điểm nổi bật nhất trong báo cáo tài chính của Sài Gòn Hỏa xa là danh mục đầu tư bất động sản. Tại cuối năm 2022, Sài Gòn Hoả xa sở hữu loạt bất động sản tại Đà Lạt, TPHCM, Nha Trang... với 28 địa điểm, tổng nguyên giá gần 29 tỷ đồng, và giá trị còn lại chỉ gần 6,2 tỷ đồng...