Xây dựng TRACODI bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Cụ thể, TCD đã không CBTT trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Giải trình chênh lệch số liệu Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022.



Không những vậy, TCD cũng không CBTT đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật một số văn bản.

Cụ thể, trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Công ty không trình bày về tổng giá trị giao dịch; tại điểm 2 mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022: Công ty không trình bày về nội dung giao dịch với CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG); căn cứ mục VIII.1 Thuyết minh BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ, tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 chưa trình bày về các giao dịch này.

Giao dịch với các công ty, gồm: BCG, Công ty TNHH Liên doanh khai thác Chế biến Vật liệu xây dựng An Giang, CTCP TCD Plus, CTCP 3K Plus Việt Nam, CTCP Taxi Việt Nam, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios, CTCP BCG Land, CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng, Công ty TNHH Du lịch sinh Thái Cồn Bắp, CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi, CTCP Du lịch Casa Marina Resort, CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang, CTCP Sao Sáng Sài Gòn, CTCP Indochina Hội An Beach Villas, CTCP Skylar, CTCP Điện gió BCG Khai Long 1, Công ty TNHH B.O.T ĐT 830, CTCP Phát triển Tầm nhìn Năng lượng Sạch, CTCP Tapiotek, CTCP BCG Energy, CTCP Herb Solar).

Theo BCTC riêng năm 2023 ghi nhận Công ty được chia cổ tức, lợi nhuận từ khoản đầu tư vào Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang (Công ty An Giang) là hơn 32 tỷ đồng, Công ty nhận tạm ứng nội bộ từ Công ty An Giang với số tiền là hơn 41 tỷ đồng nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 thể hiện giao dịch với bên liên quan (Công ty An Giang) bao gồm việc nhận cổ tức trị giá gần 11 tỷ đồng, nhận tiền phân phối lợi nhuận trị giá hơn 4 tỷ đồng, chưa ghi nhận đầy đủ toàn bộ giao dịch với Công ty An Giang đến ngày 31/12/2023.

Căn cứ mục VIII.1 Thuyết minh BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan nhưng tại mục VII.2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 chưa trình bày về các giao dịch này (giao dịch với 5 công ty, gồm: CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang; Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp, CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi, CTCP BCG Land (UPCoM: BCR) và Công ty TNHH Hanwha BCGE - O&M)).

Tracodi bị phạt vì nhiều vi phạm.

Bên cạnh đó, TCD còn vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, tại mục VII của Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 nêu Công ty có giao dịch với bên liên quan là ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Phó Tổng Giám đốc BCG, đồng thời là Chủ tịch HĐQT TCD nhưng giao dịch này chưa có Nghị quyết HĐQT thông qua;

Căn cứ mục VIII.1 Thuyết minh BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh doanh thu với Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp (ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT TCD) (hợp đồng thi công dự án); phát sinh doanh thu với CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi (ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty Xuất khẩu lao động Tracodi – Thành viên HĐQT TCD), CTCP BCG Land (ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BCG land - Chủ tịch HĐQT TCD) và Công ty TNHH Hanwha BCGE - O&M (ông Phạm Đăng Khoa – Tổng Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCD);

Tại mục VII.2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số 26/2024/BC-TCD ngày 30/01/2024 trình bày giao dịch với bên liên quan là CTCP Tập đoàn Bamboo Capital, trong đó có giao dịch thanh toán dịch vụ trị giá gần 6 tỷ đồng nhưng các giao dịch này chưa có Nghị quyết HĐQT thông qua; Năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 14/06/2024), Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ giá trị giao dịch 2.4 tỷ đồng với CTCP BCG Land (Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BCG Land - Chủ tịch HĐQT TCD). Tuy nhiên, đến thời điểm 14/06/2024, Công ty chưa có Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch này.

Với những vi phạm trên, TCD phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách buộc thông qua ĐHĐCĐ gần nhất hoặc HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ do đã có hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua ĐHĐCĐ hoặc HĐQT đối với đợt chào bán riêng lẻ 50 triệu cp trong năm 2022.