Hà Nội: Công trình, nhà xưởng xây trên đất nông nghiệp ở Vân Côn?

Có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất, nguy cơ ô nhiễm môi trường

Ngoài ra, khu vực phản ánh còn “mọc” điểm cắm trại nghỉ dưỡng tên TreeFarm Coffee & Glamping với các cơ sở dịch vụ hồ câu, nhà hàng. Địa điểm này đã được chủ cơ sở cải tạo, xây dựng nhiều hạng mục kiên cố như bể bơi, lều lán thành nơi vui chơi, cho thuê.

Chính quyền địa phương nói gì?

Tại buổi làm việc với PV Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 24/9, ông Đỗ Văn Quyết - cán bộ địa chính UBND xã Vân Côn (Hoài Đức) - thừa nhận, các công trình, nhà xưởng, khu cắm trại, hồ câu tại khu vực người dân phản ánh đều nằm trên đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các công trình, nhà xưởng này đều tồn tại từ trước năm 2018 và không có hoạt động xây mới.

Về nguồn gốc đất, ông Quyết cho biết khu đất này thuộc quản lý, sử dụng của hộ gia đình ông C., (người dân địa phương). Trước kia, ông C., sử dụng đất làm mô hình vườn, ao, chuồng. Tuy nhiên, trong quá trình chăn nuôi lợn do dịch bệnh, lợn chết không đạt hiệu quả kinh tế nên ông C., cho người khác "mượn" đất.