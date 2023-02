Xây dựng Hòa Bình: Nội chiến quyền lực, lỗ khủng 1.200 tỷ đồng

Sau một thời gian xin gia hạn và bị Sở Giao dịch TPHCM nhắc nhở lần 2, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022 với 3.218 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so với cùng kỳ.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận gộp âm 426 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính âm 113 tỷ do lỗ từ việc bán các khoản đầu tư gần 117 tỷ. Các chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp đều tăng đột biến so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 3,3 lần lên 496 tỷ chủ yếu do tăng chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (359 tỷ).

Chủ tịch Xây dựng Hoà Bình - Lê Viết Hải.

Kết quả, Xây dựng Hoà Bình lỗ ròng 1.202 tỷ trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm 2021 có lãi 18 tỷ đồng. Khoản lỗ lớn này khiến doanh nghiệp lỗ ròng 1.138 tỷ đồng cả năm 2022, trong khi doanh thu tăng 24% ở mức 14.123 tỷ đồng.

Lỗ lớn năm 2022 khiến tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 689 tỷ đồng cuối năm ngoái.

Xây dựng Hoà Bình thua lỗ trong bối cảnh ngành xây dựng khó khăn đồng thời nội tại doanh nghiệp cũng xảy ra cuộc nội chiến giữa nhóm ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú xoay quanh chiếc ghế Chủ tịch.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 845 tỷ đồng cả năm 2022 trong khi 2021 dương 611 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 614 tỷ trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 1.217 tỷ giúp lưu chuyển tiền thuần cả năm qua chỉ âm 241 tỷ.

Quy mô tài sản cuối quý 4/2022 của tập đoàn đạt 16.926 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản vẫn là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị 12.110 tỷ và đã phải trích lập dự phòng 774 tỷ đồng.