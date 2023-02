Bật mí về cây lộc vừng cổ thụ nửa tỷ không mua nổi

Cuối bản Tỉn Pù, xã Quang Phong, Quế Phong, Nghệ An có một cây lộc vừng cổ thụ đứng sừng sững ở ven đường. Ảnh: Tiền phong Cây cao gần 20m, chu vi gốc 320cm, đường kính 1,6m. Đáng chú ý, gốc cây xù xì và đã rỗng ruột theo thời gian. Ảnh: Tiền phong Không ai biết chính xác tuổi của cây là bao nhiêu, song nhiều người dân cho rằng cây đã trên trăm tuổi. Ảnh: Tienphong Dù bị rỗng ruột nhưng phía trên cây lộc vừng vẫn có nhiều nhánh đan xen với nhau, che kín toàn thân. Ảnh: Tiền phong Nhiều cành đâm chồi xanh non mơn mởn, khẳng định sức sống mãnh liệt. Ảnh: Tiền phong Theo người dân địa phương, nhiều năm trước, không ít người sưu tầm cây cổ thụ hỏi mua cây lộc vừng nhưng bà con dân bản quyết không bán. Ảnh: Baonghean Có khách từng trả giá 500 triệu đồng nhưng dân bản họp và quyết chỉ đồng ý ‘đổi’ cây lộc vừng với điều kiện người mua phải mở rộng con đường 1km từ Quốc lộ 48D vào bản, để thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Ảnh: Baonghean Vào khoảng tháng 4, hoa lộc vừng sẽ nở rực rỡ từng chùm đỏ thắm. Ảnh: Baonghean Dưới thân cây có nhiều u sần, lồi, lõm, mang dấu ấn thời gian. Ảnh: Tiền phong Với người chơi cây cảnh, lộc vừng là loại cây quý, sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Tiền phongNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

