3 loại cá xưa không ăn thành đặc sản muốn mua cũng khó

Cá lúi là đặc sản nổi tiếng chỉ có ở sông Côn (Bình Định), sông Ba (Gia Lai) và thường xuất hiện vào những tháng mùa hè oi bức. Ảnh: Internet Loài cá này mình dày, hơi tròn, lưng màu đen, con lớn nhất chỉ to bằng hai ngón tay. Trước đây, cá lúi nhiều vô kể nhưng chẳng mấy ai thích. Ảnh: Internet Giờ đây, cá lúi rất khan hiếm, giá lên tới 90.000 đồng/kg. Dù vậy, khách thành phố muốn thưởng thức cũng không dễ mua được. Ảnh: Thuonghieusanpham Xua kia, cá chốt chuột xuất hiện ở một số nơi của vùng sống nước miền Tây như thành phố Cần Thơ, An Giang vào mùa nước nổi và có giá rất rẻ. Ảnh: Dân Việt Những năm gần đây, các địa phương không có mùa nước nổi nên cá cũng không sinh sản. Người dân quay ra nuôi mới. Tuy nhiên, để nuôi được cá chốt chuột cũng không dễ. Ảnh: Dân Việt Vì khan hiếm nên cá chốt chuột có giá khá cao lên tới 400.000 đồng/kg, tương đương giá khoảng 10.000 - 15.000 đồng/con. Ảnh: Người đưa tin Đặc biệt, người mua thường phải đặt trước mới có hàng. Ảnh: Người đưa tin Tại Việt Nam, cá thác lác cườm sống chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trước đây, loài cá này ngoài tự nhiên khá nhiều song không mấy người ăn. Ảnh: Thuonghieusanpham Những năm gần đây, do nhu cầu đánh bắt khai thác lớn nên nguồn cá thác lác cườm ít đi và trở thành đặc sản được dân sành ăn lùng mua. Ảnh: Thuonghieusanpham Giá cá thác lác cườm tuỳ thuộc vào trọng lượng mỗi con/kg và cá sống hay cá đông lạnh, dao động từ 80.000 – 150.000 đồng/kg. Ảnh: VietFun TravelMón ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

