Vũng Tàu xây sân bay Gò Găng kinh phí tỷ đô: “Ông lớn” nào đầu tư?

“Ông lớn” nào đầu tư xây sân bay Gò Găng?



Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản gửi các sở ngành liên quan việc chấp thuận vị trí, mốc, ranh giới khu đất tại Gò Găng (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) để nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng sân bay mới theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Khu đất dự tính xây sân bay mới rộng 248,5ha, có phía Đông Bắc giáp đường Vũng Tàu - Gò Găng - Long Sơn; phía Tây Nam giáp Vịnh Gành rái; phía Đông Nam giáp đường quy hoạch và phía Tây Bắc giáp sông Chà Và.

Việc này, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải liên hệ với các sở ngành liên quan tổ chức khảo sát, nghiên cứu dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định. Các sở ngành địa phương căn cứ trách nhiệm quản lý hướng dẫn thủ tục về quy hoạch xây dựng, đất đai và hình thức đầu tư dự án theo quy định.

Khu đất tại đảo Gò Găng tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chốt để xây dựng sân bay mới với kinh phí xây khoảng 1 tỷ USD.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản chấp thuận nêu trên đã có một số doanh nghiệp đề xuất việc xây dựng sân bay Gò Găng. Cụ thể, hồi đầu tháng 10/2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từng có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc xem xét đề nghị của liên danh Tổng Công ty Đầu tư Văn Phú - Invest và Công ty cổ phần Đầu tư VCI, xin nghiên cứu, lập quy hoạch và đầu tư Sân bay Gò Găng; nghiên cứu, lập quy hoạch và đề xuất dự án đầu tư tại khu đất sân bay cũ thuộc TP Vũng Tàu.

Không chỉ có liên danh Tổng Công ty Đầu tư Văn Phú - Invest và Công ty cổ phần Đầu tư VCI, hồi tháng 11/2017, UBND Bà Rịa Vũng Tàu cũng từng có buổi làm việc với Tập đoàn Sojitz và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng (Song Hong ICT) về ý tưởng dự án sân bay Gò Găng. Thế nhưng, Tập đoàn Sojitz sau đó đã rút khỏi chủ trương này.

Tiếp đó, liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI) và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng đã có văn bản số 1000/CV-MHDI-SHC ngày 28/6/2018, gửi đến UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đầu tư xây dựng dự án sân bay trên.

UBND tỉnh này cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xử lý đề nghị liên danh Song Hong ICT và MHDI - BQP.

Hiện dư luận đang quan tâm: Liệu rằng sẽ có thêm “ông lớn” nào đề xuất đầu tư dự án sân bay Gò Găng hay không?

Được biết, dự án sân bay Gò Găng được quy hoạch xây dựng nhằm phục vụ kế hoạch di dời sân bay Vũng Tàu hiện hữu tại phường 9, TP Vũng Tàu. Kinh phí xây sân bay mới khoảng 1 tỷ USD. Hai phương án đầu tư được đưa ra là bán đất sân bay cũ để lấy kinh phí. Phương án thứ nhất, đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư, nhà nước và tư nhân cùng làm) hoặc BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Phương án thứ hai, nhà đầu tư thực hiện hoàn thiện sân bay tại Gò Găng sau đó được khai thác, sử dụng quỹ đất sân bay hiện hữu để hoàn vốn hoặc được quyền khai thác sân bay trong một thời gian nhất định.

Biết gì về liên danh Văn Phú Invest - VCI?

Theo tìm hiểu của PV, Văn Phú - Invest được thành lập vào năm 2003, tiền thân là chi nhánh Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh tại Hà Nội. Năm 2008, doanh nghiệp này cổ phần hóa, chuyển thành Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, phát triển các dự án, quản lý và kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Văn Phú - Invest là ông Tô Như Toàn (SN 1971).

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Văn Phú - Invest.

Tháng 11/2017, Văn Phú - Invest chính thức lên sàn chứng khoán Hà Nội, sau đó chuyển sang Sở giao dịch chứng khoán TP HCM vào tháng 6/2018 với mã giao dịch là VPI. Doanh nghiệp này có mức vốn hóa trên thị trường khoảng 6.600 tỷ đồng. Năm 2019, Văn Phú - Invest đạt lợi nhuận 526 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2018…

Văn Phú - Invest tích lũy được quỹ đất ấn tượng thông qua việc thực hiện các dự án PPP, mà cụ thể là loạt dự án “làm đường đổi đất” (theo hình thức BT) hay dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang (theo hình thức BOT).

Loạt dự án của Văn Phú - Invest tại nhiều tỉnh thành trong nước.

Trên thị trường bất động sản, doanh nghiệp này cũng ghi nhiều dấu ấn với hàng loạt dự án trên nhiều phân khúc tiêu chuẩn với thương hiệu The Vlasta như: Khu đô thị mới Văn Phú Hà Đông, tòa nhà The Van Phu Victoria; phân khúc tầm trung mang thương hiệu The Terra có The Terra Hào Nam, The Terra An Hưng; và dòng sản phẩm cao cấp mang thương hiệu Grandeur Palace có Grandeur Palace Giảng Võ, Grandeur Palace Phạm Hùng.

Văn Phú - Invest còn đầu tư nhiều dự án có quỹ đất lớn khắp tỉnh thành trong nước như Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Cần Thơ.

Trong khi, VCI - đối tác của Văn Phú Invest trong liên danh được thành lập từ ngày 5/3/2010 có trụ sở chính tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ngành chính là kinh doanh bất động sản. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Hải Bắc (1982).

VCI cũng được biết đến là chủ đầu tư dự án khu nhà ở đô thị Mountain View tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú. Dự án này có tổng quy mô diện tích 13,3 ha, được định giá hơn 483,3 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, VCI đã nhiều lần thực hiện tăng vốn, từ mức 181 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 700 tỷ đồng từ 21/7/2017. Đến tháng 9/2018, cơ cấu cổ đông của VCI bao gồm năm nhà đầu tư cá nhân. Trong đó, ông Lê Tiến Thắng góp 642,488 tỷ đồng tương đương 91,784% vốn của doanh nghiệp.

Đến tháng 8/2018, ông Lê Tiến Thắng còn góp 810 tỷ đồng tương đương nắm giữ 90% cổ phần của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái - đơn vị sở hữu 65% vốn dự án BOT Cai Lậy.

Được biết, cuối tháng 11/2016 Văn Phú - Invest và công ty Bắc Ái cùng góp vốn thành lập Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái, có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp lần lượt 60% và 35%.