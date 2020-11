Vụ Nguyễn Đức Chung: Phan Huy Lệ Hà Thành Group “móc nối” Phạm Quang Dũng là sao?

(Kiến Thức) - Ông Phan Huy Lệ là người giới thiệu cho ông Nguyễn Đức Chung làm quen với ông Phạm Quang Dũng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng không có căn cứ xác định ông Phan Huy Lệ biết việc bị can Dũng chiếm đoạt tài liệu vụ án Công ty Nhật Cường cung cấp cho bị can Nguyễn Đức Chung.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao, đề nghị truy tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" đối với 4 bị can, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ba bị cáo Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng Kết luận điều tra cho thấy, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan. Để nắm thông tin điều tra, ông Chung đã đặt vấn đề với ông Phạm Quang Dũng (SN 1983, nguyên cán bộ Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an) và được đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.

Ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, bị can Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. Trong quá trình này đã chiếm đoạt các tài liệu của Cục Cảnh sát kinh tế (tài liệu vụ án Công ty Nhật Cường), trong đó có 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước; 3 lần cung cấp tài liệu cho bị can Nguyễn Đức Chung, trong đó 2 lần cung cấp 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật".



Ông Phan Huy Lệ - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hà Thành. (Ảnh: Thikeko).

Kết luận điều tra chỉ rõ, ông Phan Huy Lệ là người giới thiệu cho ông Nguyễn Đức Chung làm quen với ông Phạm Quang Dũng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng không có căn cứ xác định ông Phan Huy Lệ biết việc bị can Phạm Quang Dũng chiếm đoạt tài liệu vụ án Công ty Nhật Cường cung cấp cho bị can Nguyễn Đức Chung. Do vậy, cơ quan điều tra nhận định không có căn cứ xem xét xử lý đối với ông Phan Huy Lệ .

Theo tìm hiểu của PV, ông Phan Huy Lệ bị gọi tên ở vụ án Công ty Nhật Cường sinh năm 1964, là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hà Thành (Hà Thành Group).

Hà Thành Group được thành lập từ năm 1997, có trụ sở tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa và thuộc sở hữu 100% của vợ chồng doanh nhân Phan Huy Lệ.