Vụ dân phản đối “đòi đường” tại KĐT Thanh Hà: Hành động tự phát sẽ dẫn đến sai phạm!

Người dân lập lán trại tụ tập đông người phản đối dự án.

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, việc hàng trăm người dân trên địa bàn từ tổ dân phố 17 đến tổ 22 cụm dân cư Bắc Lãm 8, 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông đã tập trung đông người tại dự án KĐT Thanh Hà - Cienco 5 để “đòi đường dân sinh”.



Theo đó, người dân đã căng băng rôn, lập các chốt chặn, dựng lều bạt, vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc… trong phạm vi Dự án Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5, đồng thời thi công, san đường trên diện tích đất nằm trong quy hoạch dự án để làm đường.

Trước những phản ánh của người dân, đại diện chủ đầu tư dự án KĐT Thanh Hà – Cienco5 cũng đã lên tiếng khẳng định, doanh nghiệp đã thi công xây dựng trên lô đất hoàn toàn tuân thủ theo quy hoạch của thành phố. Đồng thời, việc thi công xây dựng dự án không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới giao thông đi lại và đời sống sinh hoạt của nhân dân địa phương.

Người dân tự mang nguyên vật liệu đến làm đường trên đất dự án đã được quy hoạch.

Phân tích về tính pháp lý trong vụ việc, Luật sư Đỗ Duy Hưng cho biết: Chiếu theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư có quyền quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích đất thuộc phạm vi Dự án để quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất và cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương nơi có đất bàn giao mốc giới trên thực địa. Và việc đầu tư xây dựng phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và đúng hồ sơ thiết kế đã được cơ quan Nhà nước cấp phép.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì người nào có hành vi lấn chiếm đất và cản trở việc sử dụng đất của người khác thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Về việc hiện nay các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị nhưng lại không thực hiện đúng theo quy trình khiếu nại, tố cáo. Tự ý tụ tập đông người, kích động, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Luật sư Đỗ Duy Hưng cho biết thêm: Nếu người dân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại thì có quyền khiếu nại, đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc trong thời gian cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nếu có hành vi tổ chức tụ tập đông người và kích động gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì tùy theo mức độ có thể bị xem xét xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 Nghị định 167/2013/ NĐ – CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực anh ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình hoặc Điều 318 BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đồng thời, Luật sư Đỗ Duy Hưng cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân, “nếu người dân cho rằng quyền và lợi ích của mình bị ảnh hưởng và có căn cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là hợp pháp thì có quyền làm đơn khiếu nại, kiến nghị để đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không nên hành động một cách tự phát sẽ dẫn đến những sai phạm không đáng có”.

Ông Vũ Ngọc Phụng phát biểu đối thoại với dân (ảnh kinhtedothi.vn).

Ở một diễn biến khác, mới đây tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo quận Hà Đông và người dân làng Bắc Lãm, chính quyền Hà Đông cho biết, chủ đầu tư là Thanh Hà – Cienco 5 phá hủy cây cầu Hòa Bình để làm hồ lớn, tạo cảnh quan và trữ nước phục vụ sản xuất, dân sinh. Các hạng mục công trình này phù hợp với quy hoạch phân khu của Thành phố Hà Nội đã được phê duyệt.

Trước đó, Chủ đầu tư cũng đã có quyết định bàn giao đất. Tuy nhiên, khi tuyến đường thay thế đang thi công dang dở, chưa thể đi lại, thì cầu và đường cũ đã bị phá hủy, khiến người dân Bắc Lãm bức xúc.

Tại buổi đối thoại vào sáng ngày 25/4, Chủ tịch quận Hà Đông đề nghị người dân bình tĩnh. Đồng thời hứa sẽ tiếp nhận kiến nghị của nhân dân để giải quyết thỏa đáng, hài hòa lợi ích các bên.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.