Vụ 6.000 công nhân đình công: Biết gì về Công ty Viet Glory?

Theo nguồn tin tại Diễn Châu, Nghệ An, sáng nay 4/10, sau 2 ngày nghỉ việc, hàng nghìn công nhân tiếp tục đến tập trung quanh khu vực cổng nhà máy Công ty TNHH Viet Glory nhưng không vào làm việc. Sáng nay, UBND huyện Diễn Châu đã cử một đoàn công tác đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An, Công an huyện, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu... gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với công nhân và làm việc với công ty Viet Glory.

Tại cuộc gặp gỡ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công đã lắng nghe ý kiến, đề xuất của người lao động, chia sẻ, giải đáp các thắc mắc và cam kết đứng ra làm trung gian, kết nối doanh nghiệp và người lao động, cùng giải quyết các vấn đề. Đại diễn LĐLĐ đề nghị công nhân sớm trở lại làm việc để bảo đảm ổn định sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động.

Cùng ngày, đoàn công tác đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Viet Glory và đại diện công nhân để tìm hướng giải quyết vụ việc trên nguyên tắc đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân.

Liên tục đình công