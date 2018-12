Vợ chồng "xe chỉ luồn kim" kiếm 200 triệu/năm từ đệm bông

Từng là công nhân của một xưởng dệt ở thị trấn Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La), năm 2004 sau khi về nghỉ mất sức, hai vợ chồng bà Thoa quyết định quay về thành phố Sơn La mở cửa hàng làm đệm bông gạo theo yêu cầu của khách.

Bà Thoa thuê một cửa hàng nhỏ ở đường Nguyễn Lương Bằng – nơi tập trung đông dân cư và nhiều người qua lại để lấy chỗ làm đệm và trưng bày sản phẩm. Bà chọn mua bông gạo, loại bông màu trắng phau, mềm mịn và sạch sẽ để làm nguyên liệu chính nhồi vào đệm. Vải để may đệm là những thước vải thổ cẩm sặc sỡ theo phong cách truyền thống của người Thái.

Bà Thoa cho biết người dân vùng cao thường có thói quen nằm đệm quanh năm nên họ thích các loại đệm êm ái, nằm không bị đau lưng và phải có độ bền cao. Nhờ đáp ứng được các yêu cầu đó nên đệm bông gạo của nhà bà được khách hàng ưa thích và nhiều người biết đến.

Bà Thoa chia sẻ: “Từ ngày bé, con gái Thái chúng tôi đã phải học thêu thùa may vá. Những ai chăm chỉ, khéo tay, may đẹp sẽ được rất nhiều người yêu mến. Kĩ năng may đệm của tôi là do bố mẹ chỉ dạy và kinh nghiệm có được khi làm công nhân ở xưởng dệt.”

Vừa trò chuyện với phóng viên, bà Thoa vừa tranh thủ nhồi bông, còn ông Minh thì cẩn thận khâu viền đệm . Đôi bàn tay gầy gò thô ráp liên tục “biểu diễn” trên những sợi bông trắng ngần. Toàn bộ công đoạn làm đệm đều tự tay ông bà đảm nhận mà không thuê thêm người ngoài vì sợ họ làm ẩu không theo ý mình.

Ông Minh cẩn thận khâu từng đường kim mũi chỉ để những sợi bông không bị lọt ra ngoài, đảm bảo độ chắc chắn cho tấm đệm.

Nhờ được nhồi đều tay nên những tấm đệm của bà rất bằng phẳng, có độ dày đồng đều, tạo cảm giác êm ái khi sử dụng.“ Đệm bông gạo rất bền, có thể dùng khoảng 10 năm vẫn không hỏng, chỉ bị cũ và đen bông thôi. Đến lúc đấy chỉ cần mở đệm ra làm lại là thành đệm mới ngay” Bà Thoa cho biết thêm.