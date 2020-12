VNDirect: VND sẽ mạnh lên và là con dao hai lưỡi trong năm 2021

VNDirect dự báo GDP Việt Nam tăng 7,1% trong năm 2021 với tăng trưởng được lan tỏa ở tất cả các lĩnh vực. Nền tảng vĩ mô tiếp tục được củng cố với thặng dư cán cân vãng lai, thặng dư thương mại và dự trữ ngoại hối tiếp tục gia tăng trong khi áp lực lạm phát có xu hướng giảm.

Các yếu tố này sẽ củng cố nền tảng vĩ mô trong nước và tạo ra bước đệm giúp Việt Nam có thể đối mặt với các rủi ro từ bên ngoài cũng như hỗ trợ cho việc duy trì ổn định tỷ giá hối đoái.

Áp lực lạm phát có thể giảm trong năm 2021 do giá thịt lợn hơi có thể tiếp tục giảm sau khi quy mô đàn lợn trong nước đã phục hồi về mức trước dịch tả lợn châu Phi vào quý 3/2020 và vắc xin ASF dự kiến sẽ được sản xuất và bán ra thị trường từ quý 3/2021.

Dự báo CPI bình quân chung năm 2021 tăng 2,9% (so với dự phóng CPI bình quân chung năm 2020 tăng 3,2% và mục tiêu CPI bình quân năm 2021 của Chính phủ đặt ra ở mức 4,0%).

Việt Nam Đồng (VND) có thể mạnh lên trong năm 2021

VNDirect cho rằng đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu trong năm 2021 do Fed duy trì nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, việc đồng Nhân dân tệ (Rmb) tăng mạnh trong các tháng gần đây sẽ làm giảm thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc.

Tính đến ngày 30/11, đồng Rmb đạt tăng trưởng 5,4% từ đầu năm so với đồng USD. Do nhận thấy nhiều rủi ro tăng giá đối với đồng VND, dự phóng VND sẽ dao động trong biên độ +/-0,5% so với đồng USD trong năm 2021.

VND mạnh lên có thể là một con dao hai lưỡi. Một số tác động tích cực cho triển vọng đồng VND tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm 2021, bao gồm: 1) kích thích dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, 2) giảm bớt gánh nặng thanh toán nợ nước ngoài 3) giảm bớt mất cân bằng thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như giảm nhẹ cáo buộc “thao túng tiền tệ” của Hoa Kỳ nhắm vào Việt Nam thời gian qua.

Một số tác động tích cực đến nền kinh tế: (1) kích thích dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, (2) giảm bớt gánh nặng thanh toán nợ nước ngoài, (3) giảm bớt mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Việt Nam cũng như giảm nhẹ cáo buộc “thao túng tiền tệ” của phía Mỹ nhắm vào Việt Nam thời gian qua.

Sụ bùng phát của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm chậm lại dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020. Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), trong 10 tháng đầu năm 2020, giải ngân vốn FDI giảm 2,5% sv cùng kỳ xuống 15,8 tỷ USD, tổng vốn FDI đăng ký giảm 19,4% sv cùng kỳ xuống 23,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài còn bán ròng 560 triệu USD (cổ phiếu) trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên, VNDirect cho rằng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có thể gia tăng trong năm tới trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng toàn cầu tích cực hơn trong năm 2021 và Việt Nam vẫn duy trì những lợi thế sau (1) triển vọng tăng trưởng khả quan trong năm 2021 (dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 đạt 7,1%).

(2) khả năng phòng chống COVID-19 hiệu quả được thế giới công nhận và đánh giá cao, và (3) xu hướng dịch chuyển đơn hàng và nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam do chiến tranh thương mại cũng như do nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19.

VND sẽ mạnh lên trong năm tới.

Sự ổn định và tăng giá của tiền đồng có thể củng cố xu hướng dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam trong thời gian tới. VNDirect dự báo vốn FDI giải ngân trong năm 2021 có thể tăng 7% sv cùng kỳ.

Bên cạnh đó, khối ngoại có thể quay trở lại mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự biến động của tỷ giá có ảnh hưởng trực tiếp đến nợ công cũng như tình hình quản lý nợ công mà cụ thể là nghĩa vụ trả nợ nước ngoài.

Sự mạnh lên của tiền đồng có thể làm giảm bớt gánh nặng thanh toán nợ nước ngoài cũng như giảm chỉ tiêu nợ công/GDP. Cụ thể, tỷ lệ nợ nước ngoài/GDP được dự báo ở mức 47,9% vào cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Việt Nam dự kiến dùng 5 tỷ USD để chi trả tiền lãi, nợ vay và vốn vay ưu đãi ODA (tương đương khoảng 2% GDP danh nghĩa năm 2019). Đồng VND mạnh lên cũng có thể làm giảm sự mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Việt Nam, qua đó giảm nhẹ các cáo buộc của phía Mỹ đối với Việt Nam liên quan đến “thao túng tiền tệ”.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt kỷ lục 50,7 tỷ USD, vượt qua mức thặng dư 47 tỷ USD của cả năm 2019.

Ở khía cạnh tiêu cực, việc đồng VND mạnh lên có thể làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản, khoáng sản thô và hàng hóa chưa qua chế biến. Trên thực tế, những tác động tiêu cực này có thể được giảm bớt nhờ sự tăng giá của đồng NDT trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, sự mạnh lên của tiền đồng sẽ làm giá các mặt hàng nhập khẩu trở nên hấp dẫn hơn, qua đó kích thích người tiêu dùng sử dụng các mặt hàng nhập khẩu nhiều hơn và làm thu hẹp thặng dư thương mại.

Tuy vậy, VNDirect cho rằng tác động của việc đồng VND tăng giá đến nhập khẩu là nhỏ trong bối cảnh những đồng bản tệ của các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam như đồng NDT, EUR, KWD (Hàn Quốc), TWD (Đài Loan) và JPY (Nhật Bản) cũng đang tăng giá so với đồng USD.

Do đó, chỉ những hàng hóa xuất khẩu từ một số nước như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia mới được hưởng lợi từ xu hướng tăng giá của đồng VND do đồng bản tệ của những nước này đang mất giá mạnh so với đồng USD.