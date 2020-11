VNDirect: VN-Index nằm trong biên độ 900-960 điểm từ giờ đến cuối năm

VNDirect ước tính tổng lãi ròng quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn (HoSE, HNX, UPCoM) giảm 2,7% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE giảm mạnh hơn (giảm 5,9%) trong khi đó lãi ròng của rổ VN30 tăng 1,6%.



Lãi ròng của nhóm các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ tăng mạnh nhất ở mức 28,6% chủ yếu đến từ các doanh nghiệp Xây dựng và Vật liệu cùng với các nhà máy thủy điện nhỏ.

Thêm vào đó, với việc đầu tư công được đẩy mạnh thời gian qua trong đó tập trung vào xây dựng hạ tầng, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng ghi nhận sản lượng tiêu thụ và giá bán tốt hơn, qua đó lợi nhuận của nhóm ngành Xây dựng – Vật liệu tăng trưởng 47% so với cùng kỳ trong quý 3.

Nhóm ngành Kim loại (trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất thép) ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng 144% so với cùng kỳ trong quý 3/2020 nhờ sản lượng xuất khẩu tăng mạnh (tăng 44% so với cùng kỳ) và giá than cốc (giảm 31,9% so với cùng kỳ).

Bên cạnh các doanh nghiệp Vật liệu xây dựng và Bất động sản, các doanh nghiệp Dịch vụ tài chính cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ sự sôi động của thị trường chứng khoán.

Nguồn: VNDirect.

Theo đó, lợi nhuận ròng quý 3 của nhóm ngành Dịch vụ tài chính (chủ yếu là Chứng khoán) tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào đà tăng cả về điểm số và thanh khoản của thị trường. Trong quý 3/2020, chỉ số VN-Index tăng 15,2% từ cuối tháng 6, cùng với đó, thanh khoản bình quân phiên tăng 33,6% so với cùng kỳ.

Thị trường tích cực cũng giúp lợi nhuận tài chính của nhóm ngành bảo hiểm tăng 31,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng phí bảo hiểm chậm lại cũng giúp các doanh nghiệp bảo hiểm giảm trích lập và chi phí hoạt động, qua đó lợi nhuận quý 3 của toàn ngành tăng 25% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tăng trưởng nhóm ngành Ngân hàng giảm tốc xuống 4% so với cùng kỳ trong quý 3 (so với mức tăng 23% so với cùng kỳ trong quý 2/2020) do gánh nặng chi phí dự phòng nợ xấu tăng cao.

Đợt bùng phát Covid-19 thứ 2 ở Đà Nẵng vào cuối tháng 7 đã làm gián đoạn đà hồi phục mạnh mẽ của du lịch và vận tải nội địa. Bên cạnh đó, các chuyến bay quốc tế vẫn tiếp tục đóng băng kể từ cuối tháng 3 khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp hàng không và cảng hàng không sụt giảm mạnh.

Nhóm ngành Du lịch (bao gồm các hãng hàng không) ghi nhận mức thua lỗ lớn trong quý 3 trong khi đó lợi nhuận ròng các doanh nghiệp vận tải giảm 68% so với cùng kỳ.

Trong số các nhóm ngành chịu ảnh hưởng mạnh từ đại dịch, Bán lẻ cho thấy sự hồi phục rõ ràng nhất với lợi nhuận ròng quý 3 tăng 9% so với cùng kỳ nhờ MWG (tăng 16% so với cùng kỳ) và DGW (tăng 44% so với cùng kỳ) đã sớm nắm bắt được đà hồi phục của tiêu dùng nội địa trong quý vừa rồi.

VNDirect cho rằng đà hồi phục lợi nhuận theo mô hình chữ V đã được tái xác nhận và phản ánh đầy đủ trong giai đoạn tăng giá gần đây của thị trường.

"VN-Index có thể đi ngang và tích lũy trong biên độ 900-960 điểm từ giờ đến cuối năm. Trong kịch bản cơ sở, VNDirect dự báo lợi nhuận toàn thị trường giảm 5-6% cho cả năm 2020 trước khi tăng mạnh trở lại 21% trong năm 2021. Triển vọng tích cực của lợi nhuận các doanh nghiệp là chỉ báo cho sự phục hồi toàn diện của nền kinh tế trong năm 2021", VNDirect cho biết.