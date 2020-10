VN-Index giảm gần 1 điểm, riêng cổ phiếu bán lẻ vẫn giữ sắc xanh

Kết phiên giao dịch 8/10, chỉ số VN-Index giảm 0,88 điểm (-0,1%) về còn 918,84 điểm; HNX-Index giảm 0,38% còn 135,61 điểm và UPCoM-Index cũng giảm 0,66% về còn 63,53 điểm. Thanh khoản toàn thị trường trên cả 3 sàn giao dịch vẫn ở mức cao với giá trị đạt gần 9.500 tỷ đồng.



Nhóm VN30 vẫn nghiêng về sắc đỏ và giảm điểm, phía cổ phiếu tăng mạnh có MSN, MWG, PNJ, FPT,… ngược lại SAB, VNM, TCB, KDH là những cổ phiếu kéo giảm điểm lớn nhất trong nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn.

MSN tiếp tục bứt phá trong phiên hôm nay khi tăng 2% sau phiên tăng cận trần và thanh khoản cao lịch sử vào hôm qua. Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp cổ phiếu MSN.

Diễn biến thị trường phiên 8/10.

Điểm nhấn trong phiên nay chính là cổ phiếu phân bón, nhóm này duy trì được sự tích cực với việc LAS và VAF được kéo lên mức giá trần còn DCM tăng 3,4% lên 12.100 đồng/cp, DPM tăng 3,2% lên 17.600 đồng/cp.

Cổ phiếu ngành bán lẻ MWG, PNJ cũng có bứt phá lớn. 2 cổ phiếu này cũng được Chứng khoán KBSV đặt niềm tin tăng điểm trong quý 4 sắp tới.

Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 8/2020 có xu hướng giảm so với tháng trước do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 8 giảm 3% so với tháng 7, tuy nhiên vẫn tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê.

KBSV kỳ vọng trong thời gian sắp tới, đặc biệt khi dịch Covid-19 gần như đã được kiểm soát và Đà Nẵng đã được nới lỏng cách ly từ đầu tháng 9, nhu cầu tiêu dùng của người dân tiếp tục tăng trưởng tốt và dịch chuyển theo hướng thương mại hiện đại, theo đó, những cổ phiếu bán lẻ tận dụng được cả kênh offline và online sẽ được hưởng lợi.