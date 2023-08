Sau “dao kéo”, nhan sắc Á hậu Hồng Hạnh thay đổi thế nào?

Trở lại sau lần thất bại ở Miss Grand Vietnam 2022, người đẹp Lê Thị Hồng Hạnh đã giành ngôi Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2023. Trước khi tham gia "đấu trường sắc đẹp", người đẹp quê Thái Bình đã phẫu thuật thẩm mỹ để có dung mạo hoàn hảo hơn. Khuôn mặt của cô trước khi "dao kéo" khác hẳn so với bây giờ. Năm 2020 và 2021, Hồng Hạnh đã phẫu thuật nâng mũi, cắt mí, chỉnh răng, tiêm filler môi. Từng tham gia Miss Grand Vietnam 2022 nhưng dừng bước sớm, trở lại sau một năm thí sinh Lê Thị Hồng Hạnh có cú lột xác đầy ngoạn mục. Sắc vóc của người đẹp 23 tuổi ngày càng hoàn hảo hơn, các nét trên khuôn mặt cô cũng tự nhiên và xinh đẹp hơn. Hồng Hạnh cao 1m68, nặng 49kg, số đo ba vòng 77-57-90 cm. Trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Hồng Hạnh được nhận xét là tiến bộ nhiều về kỹ năng tạo dáng, catwalk, biểu cảm trên sân khấu. Sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Hồng Hạnh tiếp tục thử sức trong cuộc thi The New Mentor nhưng cũng không tiến sâu vào vòng trong. Người đẹp sinh năm 2000 từng hai lần thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng thất bại. Mặc dù không đỗ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng người đẹp Thái Bình vẫn theo đuổi đam mê nghề diễn của mình và trở thành diễn viên tự do, được biết đến qua series hài "Coi thường chủ tịch và cái kết". Sau khi thi Miss Grand Vietnam 2022, Hồng Hạnh còn thử sức mình với vai trò người mẫu.Xem video: "Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023". Nguồn Vietnamnet

