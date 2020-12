Việt Nam ngỡ là quả dại, sang nước ngoài “đắt hơn vàng“

Tầm bóp được biết đến như loại quả dại mọc lan khắp các ruộng lúa ở nông thôn Việt Nam. Người dân chỉ cần ra bờ ruộng thôi là có thể hái cả nắm mang về mà không tốn tiền mua. Trong khi đó, ở Nhật Bản, tầm bóp là một thứ quả khá đắt, khoảng 700.000 đồng/kg, thậm chí còn đắt hơn quả cherri nhập về Việt Nam. Tại Việt Nam, chanh leo (chanh dây) chỉ là thứ quả bình dân. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, nó được mệnh danh là "dược vương" trong các loại trái cây, được săn lùng và tìm kiếm. Tờ Hoàn Cầu (TQ) dẫn nguồn một nghiên cứu đăng tải trên Hàng Châu nhật báo so sánh rằng một quả chanh leo có giá trị tương đương với 10 quả táo. Chanh leo cũng giàu axit amin cần thiết cho nhu cầu của cơ thể con người. Chanh leo cũng được xem là thực phẩm có tác dụng hạ huyết áp tự nhiên hiệu quả, an thần, giảm mất ngủ, thải độc và chữa trị các bệnh về tiêu hóa, bệnh trĩ vô cùng kỳ diệu. Bần là loại cây đặc thù ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, còn gọi là cây thủy liễu. Bần mọc ở ven sông, mọc ở vườn. Trái bần hoang dã từ thứ bỏ đi rụng đầy ở ven bãi bồi giờ được bà con thu hoạch, lượm quả để bán, thậm chí trái bần được xuất khẩu sang nhiều nước Canada, Đức, Úc.. Me là loài cây bán dại, mọc phổ biến tại Việt Nam. Nhưng ở Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, cây me nằm trong danh sách bảo vệ của quốc gia nhờ những tác dụng tốt "từ gốc đến ngọn". Theo ghi chép, me không chỉ là món ăn ngon, mà có thể dùng để chữa bệnh rất hiệu quả. Bột và thịt me có thể làm món súp nóng dùng để trị bệnh cảm lạnh theo cách chữa bệnh cổ truyền của người Ấn Độ. Khế ngọt là loại quả thân thuộc ở Việt Nam cũng được bán với giá 100.000 đồng ở Nga. Nguồn ảnh: Internet. Video: Những vườn hoa quả lạ mắt. Nguồn: Tin Tức VTV24

