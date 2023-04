Việt Nam chi bao nhiêu tiền nhập khẩu iphone?

Theo báo cáo xuất nhập khẩu năm 2022 vừa được Bộ Công Thương công bố cho thấy, nhập khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt 21,12 tỷ USD, giảm 1,61% so với năm 2021 và chiếm 5,89% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn chiếm chủ yếu với 92,6%.



Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 11,49 tỷ USD, tăng 7,16% so với năm 2021, chiếm 54,4% tổng nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện. Nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 8,06 tỷ USD, giảm 12,68% so với năm 2021, chiếm tỷ trọng 38,16%. Mặc dù chiếm tỷ trọng không cao, tuy nhiên nhập khẩu linh kiện phục vụ sản xuất từ Hồng Kông liên tục tăng ấn tượng. Năm 2022, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ thị trường này tăng hơn 146,7% so với năm 2021.

Năm 2022, đối với điện thoại di động nguyên chiếc, Việt Nam nhập khẩu trên 3,5 tỷ USD, tăng 10,46% so với năm 2021. Các thương hiệu điện thoại dẫn đầu là Iphone, Samsung, Oppo và Xiaomi khi chiếm 93,43%. iPhone là dòng máy giá trị cao nhất, chiếm 46,05%, tương đương 1,612 tỷ USD. Smartphone của Samsung xếp thứ hai với gần 940 triệu USD, tiếp đến là Oppo hơn 442 triệu USD, Xiaomi là hơn 276 triệu USD…

Năm 2022, điện thoại IPhone chiếm đến 46,05% tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại nguyên chiếc của Việt Nam, tương đương 1,162 tỷ USD. Ảnh minh họa: Internet.

Dù đã có mặt trên thị trường 15 năm, IPhone vẫn được ưa chuộng tại Việt Nam. Nhiều đại lý ủy quyền của Apple cho biết phiên bản càng đắt lại càng bán chạy. Ví dụ, thống kê trước giai đoạn mở bán, IPhone 12 Pro Max và 13 Pro Max đều chiếm 80% lượng đơn đặt hàng so với các model còn lại. Trong khi đó, IPhone 14 Pro và 14 Pro Max thậm chí chiếm 90% ở một số hệ thống lớn, còn ở những đại lý nhỏ hơn, tỷ lệ này có thể lên tới 95%.

Đại diện một hệ thống ước tính tổng cộng hơn đã có hơn 55.000 chiếc iPhone 14 được giao tới tay khách hàng Việt và doanh thu toàn thị trường đạt trên 1.500 tỷ đồng chỉ riêng trong ngày mở bán 14/10/2022.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, theo Bộ Công thương, trong năm 2022, điện thoại các loại và linh kiện giữ vững vị trí đầu tiên, là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Số lượng điện thoại sản xuất ở Việt Nam ước đạt khoảng 210,5 triệu chiếc năm 2022, giảm 9,1% so với năm trước đó. Tuy nhiên, giá trị nhóm sản phẩm này tăng 15,1%, đạt 663,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Thái Nguyên và Bắc Ninh đóng góp hầu hết sản lượng điện thoại sản xuất tại Việt Nam. Trong đó, Thái Nguyên sản xuất được hơn 102 triệu chiếc, Bắc Ninh sản xuất được gần 90 triệu chiếc điện thoại.

Cũng Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện năm 2022 đạt 57,99 tỷ USD, tăng 0,81% so với năm 2021 và chiếm 15,62% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước. Trong đó, kim ngạch của khối doanh nghiệp FDI đạt 57,8 tỷ USD, tăng 1,35% so với năm trước và chiếm 99,67% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng.

Về chủng loại, xuất khẩu điện thoại nguyên chiếc đạt 33,32 tỷ USD, tăng 0,67% so với năm 2021. Trong đó, Samsung là nhà sản xuất lớn nhất với trên 31,42 tỷ USD, chiếm 95% tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại nguyên chiếc của cả nước.

Về xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại đạt trên 24,67 tỷ USD, tăng 1% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu các loại linh kiện khác chiếm tỷ trọng chủ yếu với kim ngạch hơn 20 tỷ USD, chiếm 98%, xuất khẩu linh kiện của các hãng Samsung, LG, Asus, iPhone chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Năm 2022, các thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng điện thoại và linh kiện là: Trung Quốc, Mỹ, EU, Hàn Quốc, UAE, Hồng Kông. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 16,3 tỷ USD, tăng 7,1% so với 2021, chiếm 28% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng. Đứng thứ hai là thị trường Mỹ với kim ngạch 11,9 tỷ USD, tiếp đó là thị trường EU với 6,5 tỷ USD, thị trường xuất khẩu Hàn Quốc đạt 5,05 tỷ USD.