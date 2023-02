Rò rỉ thông tin chiếc iPhone đắt nhất của Apple năm 2024

Apple đã ngừng sản xuất iPhone Mini chỉ sau hai năm. Mặc dù có mức giá hợp lý nhưng Mini lại không thu hút được nhiều khách hàng. Tương tự, nhu cầu đối với iPhone 14 Plus, (mẫu điện thoại không nằm trong dòng Pro cao cấp) thấp đến mức nhiều người cho rằng công ty đã tạm dừng các đơn đặt hàng linh kiện. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và Pro Max đắt tiền hơn đang hoạt động rất tốt. Do những trở ngại từ phía nguồn cung, sản phẩm thường không có đủ trên thị trường để đáp ứng nhu cầu. Theo báo cáo của Bloomberg, Apple đang phát triển một mẫu iPhone “Ultra”, cao cấp và đắt tiền hơn cả phiên bản iPhone Pro và Pro Max. iPhone Ultra có thể sẽ được ra mắt vào năm 2024, cùng với dòng iPhone 16. Hồi tháng 9 năm ngoái, Mark Gurman của Bloomberg đã dự đoán rằng Apple sẽ thay thế tên gọi iPhone Pro Max bằng iPhone Ultra trong năm 2023. Tuy nhiên nhận định mới nhất của Gurman đã thay đổi, cho thấy Apple muốn ra mắt một dòng iPhone hoàn toàn mới, cao cấp nhất từ trước đến nay. Điều đó đồng nghĩa với việc iPhone Ultra sẽ có mức giá khởi điểm cao hơn cả iPhone 14 Pro Max (1.099 USD). Trong cuộc họp với cổ đông của Apple vào tuần trước, CEO Tim Cook đã không loại trừ khả năng Apple có thể sẽ tăng giá iPhone trong tương lai. Ông nhấn mạnh rằng khách hàng có thể muốn trả nhiều tiền hơn để có được sản phẩm tốt hơn. Khá chắc chắn rằng iPhone 15 Pro Max sẽ có một số tính năng độc quyền so với iPhone 15 Pro. Gurman cho biết Apple sẽ phân biệt các điện thoại trong dòng iPhone 15 "bằng nhiều loại vật liệu, bộ vi xử lý và máy ảnh". iPhone 15 Pro Max sẽ có ống kính tele Periscope, ống kính đầu tiên loại này trên iPhone. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để biết được iPhone 16 Ultra sẽ có những tính năng độc quyền nào. Gurman suy đoán rằng model cao cấp nhất này sẽ có nhiều cải tiến về camera hơn, chip nhanh hơn và màn hình lớn hơn. Nó cũng có thể bỏ hoàn toàn cổng sạc. Những tính năng này sẽ tiếp tục đẩy giá iPhone Ultra lên cao. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy dự đoán nói trên chắc chắn xảy ra. Apple mới chỉ thảo luận về iPhone Ultra với thời gian công bố vào năm 2024, tức là kế hoạch này còn phải đối mặt với nhiều sự thay đổi. Chiến lược mới này của Apple khá giống với của đối thủ Samsung, khi mà Samsung cũng ra mắt một phiên bản smartphone Galaxy S Ultra cao cấp nhất và có nhiều khác biệt nhất, với giá bán cao nhất. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023. Nguồn: Kienthucnet.

