Cụm camere sau của iPhone 15 lột xác thế nào khiến iFan phát sốt?

Một tin đồn mới vừa chia sẻ cho chúng ta những thông tin khá thú vị liên quan đến cụm camera sau của các điện thoại thông minh này. Cụ thể, nguồn tin ngày hôm nay cho biết Apple có thể mang thiết kế lại cụm camera sau trên các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Có tin đồn cho rằng, iPhone 15 và iPhone 15 Plus được cho là sẽ có thiết kế cụm camera lồi mới do đi kèm cảm biến 48 MP giống như những gì Apple đã giới thiệu trên dòng iPhone 14 Pro năm nay. Một lý do khác mặt lưng các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo được cho là bo cong nhẹ về hai cạnh để mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái hơn cho người dùng. Apple đã tăng dần kích thước phần lồi camera của iPhone trong những năm gần đây khi họ nâng cấp các cảm biến. iPhone 12 Pro Max ra mắt công nghệ ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến (OIS). Sau đó, công ty đã mang camera chính đó đến tất cả các mẫu iPhone 13 cùng với cách sắp xếp camera mới cho các mẫu không phải Pro, mà cụ thể là các cảm biến được đặt theo đường chéo. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có mô-đun máy ảnh thậm chí còn lớn hơn do sự xuất hiện của cảm biến 48 MP đầu tiên từ Apple, với kích thước lớn hơn 65% so với cảm biến trên iPhone 13 Pro. iPhone 14 và 14 Plus có cảm biến tương tự như iPhone 13 Pro và 13 Pro Max, nhưng không giống hệt nhau khiến ốp lưng của iPhone 14 lớn hơn một chút so với iPhone 13. Cảm biến lớn hơn sẽ thu được nhiều ánh sáng và nhiều megapixel hơn, nhưng nó cũng chiếm nhiều không gian hơn ở mặt sau. Đó là lý do tại sao kích thước của phần lồi camera trên iPhone 15 và 15 Plus tăng, ngay cả khi chúng chỉ chứa hai cảm biến. Theo các rò rỉ trước đây, iPhone 15 và iPhone 15 Plus dự kiến vẫn sẽ có màn hình 6.1 inch/6.7 inch như thế hệ trước, nhưng sẽ chuyển sang sử dụng thiết kế đục lỗ Dynamic Island hiện đại hơn. Ngoài ra, bộ đôi này còn được cho là sẽ chuyển sang sử dụng cổng USB-C mới và có camera chính 48MP chất lượng ở mặt sau. Cho đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn và vẫn chưa được xác nhận, có lẽ chúng ta thực sự phải đợi đến tháng 9 để chiêm ngưỡng hình ảnh trọn vẹn của iPhone 15. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023. Nguồn: Kienthucnet.

Một tin đồn mới vừa chia sẻ cho chúng ta những thông tin khá thú vị liên quan đến cụm camera sau của các điện thoại thông minh này. Cụ thể, nguồn tin ngày hôm nay cho biết Apple có thể mang thiết kế lại cụm camera sau trên các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Có tin đồn cho rằng, iPhone 15 và iPhone 15 Plus được cho là sẽ có thiết kế cụm camera lồi mới do đi kèm cảm biến 48 MP giống như những gì Apple đã giới thiệu trên dòng iPhone 14 Pro năm nay. Một lý do khác mặt lưng các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo được cho là bo cong nhẹ về hai cạnh để mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái hơn cho người dùng. Apple đã tăng dần kích thước phần lồi camera của iPhone trong những năm gần đây khi họ nâng cấp các cảm biến. iPhone 12 Pro Max ra mắt công nghệ ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến (OIS). Sau đó, công ty đã mang camera chính đó đến tất cả các mẫu iPhone 13 cùng với cách sắp xếp camera mới cho các mẫu không phải Pro, mà cụ thể là các cảm biến được đặt theo đường chéo. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có mô-đun máy ảnh thậm chí còn lớn hơn do sự xuất hiện của cảm biến 48 MP đầu tiên từ Apple, với kích thước lớn hơn 65% so với cảm biến trên iPhone 13 Pro. iPhone 14 và 14 Plus có cảm biến tương tự như iPhone 13 Pro và 13 Pro Max, nhưng không giống hệt nhau khiến ốp lưng của iPhone 14 lớn hơn một chút so với iPhone 13. Cảm biến lớn hơn sẽ thu được nhiều ánh sáng và nhiều megapixel hơn, nhưng nó cũng chiếm nhiều không gian hơn ở mặt sau. Đó là lý do tại sao kích thước của phần lồi camera trên iPhone 15 và 15 Plus tăng, ngay cả khi chúng chỉ chứa hai cảm biến. Theo các rò rỉ trước đây, iPhone 15 và iPhone 15 Plus dự kiến vẫn sẽ có màn hình 6.1 inch/6.7 inch như thế hệ trước, nhưng sẽ chuyển sang sử dụng thiết kế đục lỗ Dynamic Island hiện đại hơn. Ngoài ra, bộ đôi này còn được cho là sẽ chuyển sang sử dụng cổng USB-C mới và có camera chính 48MP chất lượng ở mặt sau. Cho đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn và vẫn chưa được xác nhận, có lẽ chúng ta thực sự phải đợi đến tháng 9 để chiêm ngưỡng hình ảnh trọn vẹn của iPhone 15. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023. Nguồn: Kienthucnet.