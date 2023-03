Mê mẩn sức hút của iPhone 14 Pro và Pro Max màu vàng Gold

Nhà Táo khuyết thường giới thiệu một biến thể màu mới của dòng iPhone mới nhất của họ sau khoảng 6 tháng kể từ ngày ra mắt lần đầu. Chẳng hạn, vào tháng 3/2022, Táo khuyết giới thiệu màu xanh lá cho iPhone 13, 13 mini (Green) và iPhone 13 Pro, 13 Pro Max (Alpine Green). Đầu năm 2021, Apple cũng trình làng màu tím cho iPhone 12 và 12 mini. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt vào tháng 4/2021 thay vì tháng 3 như năm ngoái. Những chiếc iPhone gần nhất có màu vàng gồm iPhone 11 (ra mắt năm 2019), và iPhone XR (2018). Vì vậy, việc iPhone 14 cho ra mắt màu mới không nằm ngoài dự đoán từ trước đó từ các chuyên gia và iFans. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp màu vàng xuất hiện trên các biến thể iPhone cao cấp của Apple kể từ bộ sưu tập iPhone 11 Series. Nhìn chung màu vàng Gold trên iPhone 14 dường như không có quá nhiều sự thay đổi so với các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy iPhone 14 Pro/ iPhone 14 Pro Max màu vàng Gold có tone màu tối hơn và mang hơi hướng giống với màu Gold Champagne đã từng xuất hiện trên iPhone 5 và 6. Điều này tạo nên sức cuốn hút lớn cho dòng iPhone cao cấp của Apple. Trong năm nay, thay vì duy trì truyền thống sử dụng tai thỏ, các nhà sáng tạo của Apple đã giới thiệu đến người dùng một khái niệm màn hình hoàn toàn mới là Dynamic Island. Đây là tên gọi của phần cắt hình viên thuốc chứa Face ID và camera selfie của iPhone 14. Dynamic Island có thể tự do thay đổi hình dạng và kích thước để hiển thị thông báo hoặc các ứng dụng mà bạn đang mở. Máy được làm từ khung thép không gỉ, bền nhẹ và chắc chắn, có khả năng chống ăn mòn và chống xước cao. Mặt trước màn hình được trang bị tấm kính Ceramic Shield, trong khi mặt sau được làm bằng kính mờ kết hợp cùng màu vàng Gold sang trọng giúp tăng thêm vẻ quyến rũ và “sang chảnh” cho thiết bị. Hiện tại, iPhone 14 và 14 Plus có 5 tùy chọn màu sắc: đen, tím, trắng, đỏ, xanh dương. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có các màu: đen, bạc, vàng (Gold) và tím. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

