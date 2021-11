Viên sủi Keto Slim: Ngó lơ Bộ Công Thương... cơ sở nghiên cứu mơ hồ?

Yun Wuxin, Tiến sĩ nghiên cứu thực phẩm chuyên ngành Nông nghiệp và Sinh vật, Đại học Purdure, Mỹ cho biết, có nhiều phụ nữ đến nhờ tư vấn: “Thức ăn nào thực sự giúp giảm cân?”. Câu trả lời của ông thường khiến họ thất vọng: “Không loại thức ăn nào có thể giảm được cân. Chỉ có loại thức ăn làm giảm lượng calo bạn ăn vào, từ đó trợ giúp nhất định cho việc giảm cân”.

Nghiên cứu cho thấy trong cần tây có chứa nhiều nước, khoảng 1/3 là chất xơ. Chất xơ sau khi vào trong dạ dày và ruột không thể tiêu hóa, chỉ cung cấp cảm giác “no” chứ không cung cấp calo. Do đó có lợi cho việc giảm cân. Như vậy, chỉ sử dụng cần tây không có nghĩa là sẽ giảm cân, cũng chẳng hề có một nghiên cứu khoa học nào tại Việt Nam chứng minh rằng sản phẩm Keto Slim giúp người dùng đào thải độc tố gấp 200 lần so với cần tây tươi. Nếu hiểu đúng nhất, thì cần tây là loại thực phẩm cung cấp lượng calo rất ít hơn so với các thực phẩm khác, giúp “đánh lừa” cơ thể, từ đó hỗ trợ cho việc ăn kiêng, giảm cân hiệu quả hơn.