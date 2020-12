Vì sao Thủ Đức House chuyển nhượng gần 21% vốn tại công ty liên kết?

HĐQT CTCP Nhà Thủ Đức (TDH) vừa công bố Nghị quyết thông qua chủ trường chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng trị.

Theo Nghị quyết, Nhà Thủ Đức sẽ chuyển nhượng toàn bộ gần 5,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 20,68% vốn điều lệ tại Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng trị, giá chuyển nhượng tối thiểu là 19.000 đồng/cp. Ước tính TDH sẽ thu về tối thiểu 102 tỷ đồng từ việc thoái vốn.

Theo BCTC quý 3, tại ngày 30/9, TDH đang ghi nhận khoản đầu tư vào Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng trị với giá trị là 103,5 tỷ đồng vào, tương ứng 19.328 đồng/cp. Như vậy, nếu thoái vốn ở mức giá tối thiểu là 19.000 đồng/cp thì TDH ghi nhận lỗ cho khoản đầu tư này.

Trong giữa năm nay, TDH cũng đã chuyển nhượng hơn 1,8 triệu cổ phần, tương ứng 49% vốn tại Chợ Nông sản Thủ Đức với giá 48.400 đồng/cp, tương đương thu về 88 tỷ đồng. Sau thương vụ này, TDH ghi nhận khoản lợi nhuận khoảng 40 tỷ đồng.

Ngược lại, trong đầu tháng 12, TDH công bố Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ và tăng giá trị góp vốn tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế thêm 531 tỷ đồng nhằm đầu tư phát triển dự án Aster Garden Towers.

Trước khi tăng vốn, Song Hỷ Quốc Tế có vốn điều lệ 259 tỷ đồng và sẽ tăng lên 790 tỷ đồng sau khi TDH hoàn thành góp vốn. Cơ cấu cổ đông sẽ gồm TDH sở hữu 99,67% vốn (góp 787,41 tỷ đồng) và ông La Cẩm Nam góp 2,59 tỷ đồng, chiếm 0,33% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của THD đạt gần 1.187 tỷ đồng, giảm 67% và lỗ ròng gần 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 65 tỷ đồng.