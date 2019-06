Vì sao nguyên phó phòng Agribank nghi “cuỗm” 700 triệu nghỉ việc bất thường?

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông Luật, Đoàn LS TP HCM - đánh giá: Hành vi của ông Việt đã có đầy đủ dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối, hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó, hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản”, luật sư Bình viện dẫn.

Theo ông Bình, với hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

“Nạn nhân C. cần phải liên hệ với phía Ngân hàng này và Công an để trình báo về sự việc. Khi cơ quan Công an vào cuộc cần phải điều tra, làm rõ thêm tình tiết nếu là vào thời điểm xảy ra sự việc có ông Nguyễn Hữu Hồng - Giám đốc chi nhánh ở đó hay không? Nếu có, nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền của nạn nhân C nên vị Phó trưởng phòng Việt đã lừa nạn nhân rằng không có Giám đốc ở đấy để nhận số tiền này bên ngoài thì ông Việt sẽ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Bình phân tích.