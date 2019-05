Vì sao máy bay luôn lạnh cóng: Cách chống rét trên chuyến bay dài

Lý do nhiệt độ trong cabin máy bay luôn thấp

Nhiệt độ trong khoang hành khách thường chỉ dao động ở khoảng 20-24 độ C. Điều đó này thực sự là cực hình với những hành khách vốn sống ở đất nước nắng nóng.

Đó là lý do vì sao bạn luôn cảm thấy lạnh khi ở trong lòng máy bay. Vậy việc việc hạ nhiệt độ trong cabin máy bay nhằm mục đích gì?

Nhiệt độ trong khoang hành khách thường ở khoảng 20-24 độ C. Thực ra, có vài lý do quan trọng để luôn giữ nhiệt độ trong các khoang máy bay ở mức thấp. Việc hạ nhiệt độ trong cabin máy bay đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho hành khách.



Nhiệt độ này được duy trì dựa trên một nguyên nhân khoa học. Hiệp hội Kiểm tra và Vật liệu Mỹ (ASTM) đã công bố một nghiên cứu chỉ ra rằng nhiệt độ khoang máy bay mà ấm hơn thì có thể làm tăng nguy cơ ngất xỉu của một số hành khách.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng con người dễ ngất xỉu trên máy bay hơn khi ở trên mặt đất, do chứng hypoxia (giảm oxy trong máu), tình trạng xảy ra khá thường xuyên ở hành khách đi máy bay do các tế bào cơ thể không nhận đủ lượng oxy cần thiết.

Nghiên cứu cũng cho thấy “áp suất cabin cao có thể khiến phản ứng này trầm trọng hơn”. Sự thay đổi áp suất không khí sẽ khiến hành khách cảm thấy mệt mỏi và bí bách so với ở dưới mặt đất. Thậm chí, tình trạng này còn làm cho máu khó có thể lưu thông lên não dẫn đến hiện tượng ngất xỉu.

Do đó, cabin có nhiệt độ ấm có thể tăng nguy cơ khiến hành khách ngất xỉu. Vì vậy, trên một chuyến bay chứa hàng trăm người, mỗi cơ thể lại có nhận định độ nóng khác nhau, nên phi hành đoàn luôn phải giữ cho nhiệt độ bên trong khoang luôn lạnh hơn để tránh rủi ro. Và nhiệt độ 20 - 24 độ C là hợp lý.

Bên cạnh việc phòng tránh nguy cơ bị ngất xỉu đột ngột trên khoang máy bay, việc hạ nhiệt độ trong cabin còn tạo điều kiện thoải mái cho các thành viên phi hành đoàn và những hành khách thường cảm thấy nóng.

Các thành viên phi hành đoàn là những người phải đi lại và làm việc khá vất vả giữa những lối đi chật hẹp. Vì vậy, việc hạ nhiệt độ trong cabin sẽ giúp họ thoải mái hơn một chút.

Hơn nữa, việc hạ nhiệt độ trong cabin còn giúp ích cho tinh thần của chính hành khách.

Glenn Geher, giám đốc về nghiên cứu tiến hoá tại Trường Đại học Bang New York ở New Paltz cho biết “nhiệt độ não có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và dường như có liên quan đến trạng thái hung hăng hay các hành vi hung hăng.” Phải chăng vì thế mà một chuyến bay đầy các hành khách buồn ngủ sẽ tạo nên không gian thanh bình? Căng thẳng vì phải gò bó trong môi trường chật hẹp dễ khiến cho những cái đầu dễ dàng nổi nóng vì các va chạm dù là rất nhỏ. Để “hạ hoả”, việc duy trì nhiệt độ thấp trong khoang máy bay là cần thiết để giữ cho chuyến bay được "an lành".

Không chỉ vậy, hành động giữ nhiệt độ lạnh trong cabin còn hạn chế rủi ro mất nước của cơ thể hành khách. Không khí trong máy bay đã bị khô sẵn nên nếu để nhiệt độ cao sẽ làm khô không khí trong cabin, dẫn đến tình trạng buồn nôn, choáng váng.

Vậy những người bị lạnh trên máy bay cần làm gì?

Giữ ấm trên máy bay và tránh để bị đổ mồ hôi thông qua các lớp áo cũng là việc làm cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho hành khách khi đi máy bay. Bạn có thể bắt đầu từ chiếc cáo T-shirt, thêm 1 chiếc áo khoác mỏng bên ngoài và mang theo tấm chăn mỏng phòng trường hợp máy bay (nhất là những chặng ngắn) không có đủ chăn. Nếu vẫn còn lo lắng, hãy mạnh dạn mang hẳn áo khoác dày hoặc loại áo lông vũ giữ nhiệt. Nếu không đắp, bạn có thể biến nó thành một cái gối êm ái.

Đừng quên đôi bàn chân của mình, các tiếp viên thường khuyên hành khách không nên mang giầy quá chật hoặc bốt cao cổ làm hạn chế máu lưu thông. Hạn chế để chân trần bằng cách đeo tất (mỏng hay dày tuỳ cảm giác của bạn) trong chuyến bay cũng giúp giữ ấm cơ thể.

Vì vậy, khi đi máy bay, đặc biệt với các chuyến bay dài, hành khách không thể quên được quần áo giữ ấm.

Nếu quên không mang thêm đồ giữ ấm như khăn, áo khoác thì bạn có thể yêu cầu tiếp viên hàng không cho mượn 1 chiếc chăn mỏng.